CYSEC lève 3,8 millions d’euros

janvier 2022 par Marc Jacob

CYSEC annonce une extension de levée de fonds de 3,8 millions d’euros. Un nouveau tour d’investissement mené par Line Break Capital et soutenu par Indaco Venture Partners SGR. La start-up accueille de nouveaux investisseurs et partenaires, à savoir Indaco Ventures, I Fund, Blockchain Valley Ventures, Boundary Holding, Horizon Capital et 4see Ventures.