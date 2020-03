CYSEC SA se lance sur le marché français

mars 2020 par Marc Jacob

CYSEC a développé une famille de serveurs sécurisés qui permettent de protéger le backend d’architectures distribuées. A l’issue d’une adoption rapide de son serveur certifié “ARCA” sur le marché financier permettant aux banques d’offrir de nouveaux services liés aux cryptomonnaies, CYSEC a reçu de nombreuses demandes pour adapter son offre à des marchés émergents sur le plan de la sécurité comme l’Internet des Objets. En effet, les serveurs sécurisé de CYSEC permettent de déployer de nouveaux services en une fraction du temps et du coût nécessaires avec les solutions existantes de type Hardware Security Module (HSM).

CYSEC a commencé à travailler dans l’IoT avec des sociétés suisses (Geosatis, Astrocast, Orbiwise) et a annoncé récemment sa collaboration avec la jeune pousse Grenobloise Lancey Energy Storage qui vise à déployer 100’000 radiateurs intelligents d’ici 5 ans.

Lancey Energy Storage a choisi l’application de CYSEC pouvant authentifier chaque objet connecté à l’aide d’un certificat digital signé et stocké dans le serveur ARCA depuis le centre de données de l’entreprise à Lausanne. Ce nouveau modèle de Software As A Service (SaaS) bénéficiant du niveau de sécurité du serveur physique ARCA et de la flexibilité d’un service cloud enregistre un fort intérêt dans le monde de l’IoT, par exemple pour héberger le Join Server des réseaux LoRaWAN.

Parmi les autres marchés en pleine croissance nécessitant une protection contre les risques cyber alliant flexibilité et accessibilité on peut citer :

Télécommunications : les opérateurs de télécommunications qui lancent de nouveaux services comme la connectivité 5G ou IoT se tournent vers CYSEC pour un déploiement plus rapide et plus rentable (nom des partenaires confidentiels).

Espace : Les opérateurs de satellites et les fournisseurs de segment sol utilisent les produits de CYSEC pour déployer des services innovants utilisant des petits satellites tels que le cloud computing depuis l’espace (Spacebelt) ou l’IoT (Astrocast).

Finance : Des banques en Suisse, au Liechtenstein et à Singapour se sont tournées vers CYSEC pour leur infrastructure informatique afin de lancer de nouveaux services de stockage et d’échange de cryptomonnaies.