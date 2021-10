CYBEREADY

octobre 2021 par Marc Jacob

Contact :

• Joseph GRACEFFA, CTO BinaCyberSec

Tél. : +33 (0)6 80 92 32 89

E-mail : joseph.graceffa@binacybersec.com

• Simon DARR, CEO BinaCyberSec

Tél. : +33 (0)6 23 09 55 56

E-mail : simon.darr@binacybersec.com

Année de création : 2015

Activités : Editeur de solutions de sensibilisation à la sécurité de l’information

CybeReady rend la formation et la sensibilisation à la sécurité de l’Information simple et efficace pour les entreprises.

Conçue par des experts en formation en cybersécurité, la plate-forme d’apprentissage autonome de CybeReady combine la Data Science avec une automatisation avancée pour créer une expérience d’apprentissage engageante pour les employés et permettre aux organisations d’organiser une formation réussie et sans friction. La solution entièrement gérée par CybeReady est capable de changer le comportement des employés face aux cyberattaques sans surcharger les équipes InfoSec. Elle a été déployée par des centaines d’entreprises mondiales et nous formons actuellement des millions d’employés dans 38 langues pour contrer les cyberattaques. Fondée en 2015, CybeReady a son siège à Tel Aviv, en Israël, avec des bureaux dans la Silicon Valley.

Description de votre produit phare pour 2021 :

La plate-forme complète de formation à la sensibilisation à la sécurité de CybeReady comprend trois produits minimum :

● Simulations d’hameçonnage adaptatif (BLAST)

● Continuous Security Awareness Bites (CAB) - Un programme centré sur les personnes qui s’adapte aux besoins de votre organisation et favorise une culture de sécurité positive, engageante et tout au long de l’année

● Outil de conformité sans tracas (AuditReady) - Aide à préparer facilement votre audit de formation à la cybersécurité, envoie une formation et des rappels de sécurité obligatoires à tous les employés en un seul clic, suit l’achèvement de la formation et génère instantanément des rapports d’avancement

Adresse de votre site Internet : www.cybeready.com

Services proposés sur ce site :

CybeReady propose une plate-forme de formation à la sécurité qui permet à votre organisation d’aller au-delà de la sensibilisation et renforce la préparation réelle des employés face aux cyberattaques, réduisant ainsi considérablement les risques. Conçue par des experts en formation en cybersécurité, la plate-forme d’apprentissage autonome de CybeReady associe la Data Science à une automatisation avancée, ce qui permet aux organisations de proposer à leurs collaborateurs des programmes de formation engageants et fluides. Des centaines d’entreprises mondiales ont déployé la solution entièrement gérée par CybeReady et constatent une amélioration constante mesurable de leur posture de sécurité.