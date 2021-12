CTG et Micro Focus étendent leur Partenariat Platinum pour la France

décembre 2021 par Marc Jacob

CTG annonce une extension de son accord de partenariat stratégique avec Micro Focus, qui englobe à présent CTG France. Ce partenariat permet d’aligner les capacités de l’offre test de CTG avec les logiciels de gestion du cycle de vie des applications (ALM) de Micro Focus, pour permettre aux clients de pouvoir délivrer plus rapidement leurs applications tout en leur garantissant la qualité et la performance de leurs applications à chaque étape de leur cycle de vie.

En s’appuyant sur une longue expérience au niveau mondial, avec une équipe de plus de 500 testeurs et un réseau de plus de 3 000 crowdtesters, CTG France peut proposer à ses clients une offre et des solutions complètes de test d’applications digitales. Le portefeuille de solutions de test de la société comprend le conseil, la méthodologie et les processus de test, les tests de performance, les tests fonctionnels manuels, l’automatisation des tests, la mise en œuvre d’outils de test et le crowdtesting. Plus de 400 clients CTG utilisent à ce jour les produits Micro Focus dans leurs organisations.

CTG et Micro Focus ont initié leur partenariat en Europe il y a près de 20 ans. Aujourd’hui, CTG compte plus de 200 consultants ALM. Plus récemment, en 2020, CTG Belgique a été nommé Micro Focus Virtual Universe Partner de l’année.

Le Statut CTG Platinum Partner Micro Focus, permet à nos consultants de bénéficier d’un accès permanent aux dernières innovations des produits Micro Focus, par ailleurs nos consultants peuvent bénéficier des formations sur ces produits. Les programmes de formation et de certification avancés proposés par Micro Focus permettent à CTG France de proposer à ses clients les plus hauts niveaux d’expertise ALM.

Ce partenariat favorise également les stratégies de développement commercial communes des deux organisations. " Nous partageons une vision commune, à savoir, accompagner les nouveaux clients, et nos clients historiques, dans la découverte et l’adoption de solutions, comme celles proposées par Micro Focus, pour répondre aux enjeux du Test, à l’agilité et au Dev OPS tout au long du parcours de transformation numérique ", a déclaré Moise Torjmane, directeur général de CTG France.