CTERA sélectionnée pour soutenir un important contrat de modernisation du stockage de fichiers du département des Anciens Combattants des États-Unis

décembre 2021 par Marc Jacob

CTERA a annoncé que Peraton, le premier intégrateur et fournisseur informatique d’entreprise au monde, a choisi la plate-forme de fichiers de CTERA pour prendre en charge un contrat de 497 millions de dollars et fournir une infrastructure en tant que service géré (laaMS) aux installations de stockage et d’infrastructure informatique du département des Anciens Combattants des États-Unis (VA) aux États-Unis et dans le monde.

Dans le cadre du contrat, CTERA, fournisseur exclusif du système de fichiers mondial inclus dans la liste des produits approuvés (APL) du Réseau d’information du ministère de la Défense (DoDIN), produira des services de fichiers pour les charges de travail critiques, connectant jusqu’à 300 sites distribués au VA Enterprise Cloud alimenté par AWS GovCloud (US).

La conception de la solution est basée sur des serveurs de fichiers CTERA Edge gérés de manière centralisée et déployés sur une infrastructure hyperconvergée sur site, ce qui permet de consolider les systèmes NAS (Network-Attached Systems) hérités de VA et d’éliminer les silos d’infrastructure spécifiques aux applications. Toutes les données sont répliquées en toute sécurité sur AWS GovCloud (US), avec une prise en charge supplémentaire spéciale de CTERA pour AWS Snowball afin de faciliter un transfert efficace de données en masse.

« CTERA offre une solution éprouvée pour relever les défis de la gestion des données non structurées au niveau fédéral », a déclaré Eric Watson, gestionnaire de programme principal chez Peraton. « En permettant à VA de se lancer dans une stratégie de services de fichiers de la périphérie vers le cloud sans compromettre les exigences de sécurité des données très strictes, CTERA représente le composant de stockage de fichiers moderne idéal du contrat IaaMS. »

« Les agences fédérales consolident les systèmes vieillissants et passent au stockage cloud basé sur la consommation en utilisant les meilleures pratiques du secteur », a déclaré Sandy Carter, vice-président des partenaires et programmes du secteur public mondial pour Amazon Web Services (AWS). « AWS et nos partenaires aident l’AV et le secteur public dans son ensemble à extraire de la valeur de leurs données non structurées une fois dans le cloud sans affecter sa posture de sécurité. »

« L’infrastructure NAS des centres de données hérités ne prend pas en charge le cloud natif et ne peut pas répondre aux exigences d’évolutivité et d’élasticité des charges de travail de données modernes », a déclaré Emil Velasquez, vice-président des ventes fédérales de CTERA. « Le fait d’avoir été choisi par Peraton pour soutenir la modernisation de l’AV témoigne de la grande pertinence des systèmes de fichiers mondiaux pour les agences du secteur public et renforce la position de CTERA en tant que leader incontesté du radar GigaOm 2021 pour le stockage de fichiers distribué dans le cloud. »

IaaMS prendra en charge jusqu’à plus de 220 pétaoctets de données critiques de VA, allant des données d’opérations commerciales aux images médicales utilisées dans les soins aux anciens combattants. En outre, IaaMS permettra à VA de créer un modèle de prestation de services standardisé qui élimine les silos d’infrastructure spécifiques aux applications, exploite les capacités de stockage basées sur le cloud et met en œuvre les meilleures pratiques du secteur pour le stockage.