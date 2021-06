CTERA annonce un partenariat technologique avec Varonis

juin 2021 par Marc Jacob

CTERA intègre la plateforme de sécurité des données Varonis à sa plateforme de services de données d’entreprise. Cette solution commune va offrir des fonctionnalités de classification des données, de traitement des journaux d’audit, et de vérification afin de mieux protéger les données sensibles contre les vols, les fuites, et les pertes. Ensemble, CTERA et Varonis vont permettre aux entreprises de moderniser leurs services des fichiers tout en simplifiant la conformité aux réglementations telles que le RGPD, ou les lois SOX et HIPAA.

Alors que le volume des données non structurées explose et que le télétravail se développe, il y a un besoin croissant de technologie qui permet aux utilisateurs d’accéder aux fichiers et de les partager de n’importe où. La protection des fichiers où qu’ils soient créés, consultés et partagés est devenue un enjeu majeur pour l’entreprise post-COVID. Aujourd’hui CTERA permet d’accéder aux fichiers depuis n’importe quel appareil ou emplacement périphérique sans jamais compromettre les performances ou la sécurité. Le système de fichiers global CTERA associe la capacité illimitée du stockage Objet Cloud à des appareils de mise en cache en périphérie, donnant ainsi la possibilité aux organisations de remplacer et de consolider les infrastructures NAS existantes. Les télétravailleurs y gagnent en productivité grâce à une synchronisation multisites des fichiers en temps réel, tandis que le service informatique réduit la complexité et les coûts de stockage de ses fichiers. L’intégration de Varonis à CTERA va optimiser la visibilité globale des fichiers des entreprises, de la périphérie au Cloud. La plateforme de sécurité des données Varonis détecte et répond aux menaces qui contournent le périmètre de sécurité traditionnel. Des algorithmes d’apprentissage machine détectent et signalent automatiquement tout comportement inhabituel de la part d’un utilisateur indiquant une menace telle que les ransomwares , et déclenchent les réponses appropriées pour éviter tout dommage.

Ensemble, CTERA et Varonis offrent les avantages suivants :

Visualisation de l’ accès des utilisateurs aux informations sensibles et réglementées à tous les niveaux et sur tous les sites de l’entreprise

Détection et réponse automatiques en cas d’activité suspecte pouvant suggérer une menace telles que les ransomwares, les logiciels malveillants et les menaces persistantes avancées (APT)

Audit complet et analyse de tous les accès aux fichiers sur site et dans le Cloud

Identification rapide des dossiers exposés, des données obsolètes, ou des comptes inactifs

Détection des données réglementées et sensibles exposées aux risques

Conformité aux normes et réglementations en vigueur (HIPAA, SOX, PCI, RGPD, etc.) grâce à une bibliothèque logicielle prédéfinies des règles et modèles

Varonis cartographie les structures de permission CTERA pour aider les administrateurs à comprendre où les données sont surexposées et mettre en place des mesures correctives. Ils mettent en corrélation l’activité des données de CTERA avec des informations complémentaires comme la classification des données, les évènements d’authentification, et l’activité du réseau afin de fournir un audit complet de l’activité des utilisateurs.