CTERA annonce de nouvelles solutions d’accès aux fichiers

mars 2021 par Marc Jacob

CTERA annonce le lancement d’une nouvelle suite de produits pour le travail à distance ; conçue pour son système de fichiers global, cette suite comprend un nouvel Small Edge Filer à facteur de forme compact et un nouvel agent léger pour l’accès aux fichiers. Cette solution permet aux entreprises d’étendre l’accès sécurisé à vitesse LAN le partage des fichiers d’entreprise auprès des petites équipes régionales et des télétravailleurs nécessitant d’importants volumes de données tout en préservant la cohérence des structures de dossiers, des permissions et des contrôles d’accès.

Du jour au lendemain, la pandémie a imposé un environnement de télétravail, soulevant de sérieux défis en matière de gestion des données, qu’il s’agisse de permettre un accès NAS à distance, redimensionner des plateformes VDI distribuées, et lutter contre des attaques par rançongiciels en forte augmentation. Selon Gartner, 48 % des employés continueront à télétravailler après la pandémie, contre 30 % avant la pandémie.1 Ce constat oblige les entreprises IT à revoir leurs stratégies informatiques à long terme pour leur force de travail distante afin de garantir un accès rapide et sécurisé aux données d’entreprise à partir de n’importe quel emplacement.

La plateforme de services de données d’entreprise de CTERA permet aux organisations de connecter les sites distants et les télétravailleurs via un espace de nommage unique, tout en proposant une expérience d’accès aux données naturelle depuis n’importe quel emplacement ou appareil en périphérie. En unifiant le partage de fichiers local avec le stockage d’objets multicloud, la technologie de système de fichiers global de CTERA permet aux entreprises de moderniser tous les aspects de la fourniture de leurs services de fichiers distribués - y compris les bureaux distants, les ordinateurs portables de télétravail, les infrastructures VDI et le mobile - sans compromettre les performances ou la sécurité.

La suite de produits CTERA pour le travail distant inclut l’Edge HC100 de CTERA, un edge filer format bureau doté d’un cache NVMe haute vitesse de 1 To qui permet un accès rapide au stockage en réseau pour les petits groupes de travail, associé à l’agent Drive Connect pour Windows et MacOS de CTERA qui offre un accès en cache intégré pour les partages de fichiers d’entreprise. Cette nouvelle suite constitue une solution unique pour les entreprises qui souhaitent déployer des services de fichiers gérés auprès de nombreux sites distants tout en éliminant le besoin de recourir à des serveurs et à des systèmes de sauvegarde coûteux.

« Le système de fichier global multicloud de CTERA nous permet de proposer des services de fichiers sûrs et familiers à nos utilisateurs, indépendamment du lieu où ils se trouvent » souligne Brian Zwart, responsable IT chez American Engineering Testing. « Le filer HC100 a su trouver l’équilibre parfait entre performance, sécurité, et facteur de forme compact pour répondre aux besoins de nos petits bureaux aux quatre coins du monde, tout en permettant un accès global qui n’oblige pas nos utilisateurs à apprendre une nouvelle façon de travailler avec leurs partages de fichiers. »

« La demande pour des services de stockage des données modernes ne cesse de croître, et CTERA propose l’une des solutions les plus complètes du marché, » déclare Enrico Signoretti, analyste en stockage des données sénior chez GigaOm. « Les entreprises doivent relever des défis urgents afin de répondre aux besoins d’accès des petits bureaux distants et des télétravailleurs. La capacité de CTERA de pouvoir étendre les services de fichiers cloud vers n’importe quel bureau ou terminal tout en préservant la sécurité et le contrôle organisationnels remplit parfaitement cette tâche auprès des entreprises distribuées à l’ère post-Covid. »

1Gartner, 9 Predictions for the Post-COVID Future of Work, Human Resources Research Team, 14 mai 2020