CSIRT Manager

mars 2021 par Elite Cyber Group

BAC+5 dans la Sécurité des SI ou Systemes Informatiques, Télécoms

Minimum de 3 ans d'expériences au sein d'un CERT/CSIRT

Expérience ou potentiel

Maîtriser les techniques d'investigations numériques (systèmes, réseaux, mémoires, logs…)

Disposer d'une première expérience technique en SSI (ex: SOC, Pentester)

Gestion du stress et capacité à travailler dans un contexte sous pression

Capacité à restituer à une Direction Générale

Connaissances du référentiel PRIS

EliteCyber représente un client Conseil Pure-Player en Cybersécurité basé en plein cœur de Paris (8e arrondissement).Société indépendante, ils ont aujourd'hui plus de 20 ans d'expériences dans le secteur et ont construit leur positionnement autour de leurs équipes d'experts techniques.Ils ont d'ailleurs monté un CERT en interne qui est aujourd'hui reconnu par le CERT-FR et le TF-CSIRT ce qui leur a permis de développer des collaborations avec les autres CERT européens et de développer cette expertise auprès de nouveaux clients.Ils sont aujourd'hui 50 collaborateursIls interviennent aujourd'hui uniquement sur des projets au forfait.Ils recherchent aujourd'hui un(eà responsable pour développer leur offre Réponses aux IncidentsMissions• Réaliser et piloter des missions d'investigations numériques (Forensics)• Participer au développement des offres de réponse aux incidents du CERT-Principales Activités :• Prendre en charge le pilotage de missions d'investigations numériques• Encadrer une équipe d'analystes techniques sur les missions d'investigations numériques• Réaliser des investigations avec l'équipe d'analyste• Développer les offres liées à la thématiques de la RIS (ex: conseil, audit de SOC…)• Enrichir les processus/procédures internes d'investigations• Participer à la qualification PRISProfil

Salaire : 65k€/85k€

Date annonce : 12/03/2021

Date de debut : 12/03/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...