CSIRT Expert

mars 2022 par Elite Cyber Group

7 à 10 ans d'expérience de travail dans l'environnement CyberSoc / CSIRT.

Expérience dans le domaine de la sécurité (comme MSSP, SoC, vulnérabilité de sécurité le management, ….).

Connaissance des principaux outils utilisés par un CyberSoc / CSIRT.

Résistance au stress, capacité à traiter plusieurs sujets en parallèle, à clarifier l'inconnu et anticiper.

Esprit d'équipe, compétences relationnelles et de collaboration éprouvées dans un environnement multiculturel.

Esprit d'industrialisation des processus.

Capacité à envisager des actions à court et à long terme.

Formation académique : BAC+5 (INGÉNIEUR,DESS,DEA...).

Certification sécurité généraliste appréciée tel que CISSP, CISM, GIAC-GSE.

Certification de spécialiste appréciée telle que GIAC Certified Incident Handler (GCIH) GIAC-Certified Forensic Analyst (GCFA), GIAC Cyber ​​​​Threat Intelligence (GCTI), …

Maîtrise de l'anglais en milieu professionnel (écrit, parlé).

Disposé à voyager dans le monde entier chaque fois que nécessaire.

EliteCyber recherche pour le compte de l'un de ses clients finaux un Expert CSIRTClient final industriel d'envergure internationale et spécialisé dans la production de composantes électroniques et devices électroniques mobiles (IoT).Périmètre et contexte : À la suite d'une réorganisation, vous rejoindrez la toute nouvelle équipe mutualisée SOC & CSIRT localisée à Aix.Le CSIRT existe depuis 2013 et en préparation de la V2 pour 2021-2025.C'est un modèle hybride sur le SOC&CSIRT avec un mix de ressources en internes et en externes.Missions du CSIRT• La détection et la réaction aux anomalies et incidents de sécurité. Celle-ci s'appuie sur des outils tels que SIEM, SIRP, MISP, plate-forme de renseignements sur les menaces, bac à sable…• La vigilance vulnérabilité.Equipe• 2 experts basés à Aix (France) + un expert basé à Greater Noida (Inde).• Un contrat de service avec des experts externes travaillant à Aix (France) et Greater Noida (Inde).Vous serez directement rattaché(e) au Responsable SOC&CSIRT et interviendrez en binôme sur la partie CSIRTMissions : Support et Expertise auprès du Management CSIRT (outsourcing contract)• Apporter une expertise pour valoriser les activités du CSIRT à tous points de vue (technique, process, organisationnel…), et plus particulièrement sur le cycle de vie des cas d'usage et les service de vigilance.• Travailler avec le sous-traitant (France et Inde) pour assurer l'efficacité et l'efficience des le service CSIRT.Cela comprend des processus et des pratiques adéquats (tels que gestion, reporting, escalade, etc.), des indicateurs clés de performance adéquats, des externaliser le personnel…Principaux composants du CSIRT :• Équipe externalisée dédiée 24h/24 et 7j/7 à Aix et Greater Noida.• Technologies : QRadar, TheHive, MISP, ThreatQuotient, …Profil :

Salaire : 70k€/90k€

Date annonce : 07/03/2022

Date de debut : 07/03/2022

