CS Novidy’s lance son SOC nouvelle génération intégrant les solutions de Palo Alto Networks

mai 2021 par Emmanuelle Lamandé

Cortex XSOAR est une plateforme d’orchestration, d’automatisation et de traitement en matière de sécurité (SOAR), qui permet aux équipes du SOC de réduire la complexité des processus de sécurité les plus communs, d’automatiser le traitement des alertes et la gestion des incidents, mais aussi de diminuer les temps de réponse.

S’intégrant à l’ensemble de l’environnement SOC, les scenarii automatisés de la solution Cortex XSOAR permettent de rationaliser les tâches manuelles répétitives et redondantes, telles que la qualification des alertes, l’isolement des terminaux, le blocage des accès ou encore d’autres mesures relatives aux incidents. Cette évolution permet de faire passer les délais de réponse face à des attaques de type ransomwares ou autres de plusieurs heures à quelques minutes, offrant ainsi des gains en termes de sécurité, de délais de réponse et de ressources.

CS Novidy’s, partenaire Platinum du programme NextWave de Palo Alto Networks, propose une offre de services Managed Detection & Response (MDR), équipée de la technologie Palo Alto Networks Cortex XDR (extended detection and response), qui détecte les comportements suspects à l’aide de l’intelligence artificielle et du machine learning pour étendre la protection aux postes de travail, aux serveurs, au réseau, au cloud, etc.

L’association de Cortex XSOAR avec les nouveaux services gérés de CS Novidy’s permet d’accélérer le traitement des alertes et de simplifier les processus de traitement de bout en bout.