CRN nomme Jeff McCullough de SolarWinds comme l’un des « Channel Chief », les plus influents pour 2022

février 2022 par Marc Jacob

SolarWinds annoncer que CRN®, une marque de The Channel Company, vient de nommer Jeff McCullough, son Vice-président, Ventes partenaires monde, comme l’un des 50 « Channel Chief », une récompense décernée à un sous-ensemble d’élite de la prestigieuse liste 2022 CRN. Cette nomination annuelle « Channel Chief » identifie les principaux dirigeants des fournisseurs de canaux informatiques qui font preuve d’expertise en continu, d’influence et d’innovation en termes de leadership sur ce domaine.

Un jury de rédacteurs de CRN a sélectionné les lauréats sur leur engagement envers le canal, leur notoriété dans le secteur et leurs succès en tant que défenseur du canal. Les 2022 « Channel Chiefs » sont des responsables influents qui continuent à façonner le canal informatique avec des stratégies, des programmes et des partenariats innovants.

Les personnes nommées dans la liste exclusive des 50 « Channel Chiefs » les plus influents sont celles qui ont obtenu les meilleurs résultats professionnels dans le domaine des canaux de distribution Leur leadership et leur influence vont avoir un impact majeur sur la future communauté informatique, en favorisant le progrès et l’innovation tout en aidant les fournisseurs de solutions dans leur réussite.

Durant ses 20 ans de carrière, M. McCullough s’est concentré sur la collaboration avec les partenaires de distribution, la mise en place de programme ainsi que la croissance et les activités de distribution. Il possède une vaste expérience de la vente et de la gestion des canaux informatiques, avec un accent particulier sur les ventes aux entreprises, les alliances stratégiques et le développement commercial. À chaque étape de sa carrière, il a aidé des entreprises à se développer et à croître grâce aux pouvoir des partenariats. Avant de rejoindre SolarWinds, il a été Vice-président de Park Place Technologies, où il a mis en place puis dirigé le lancement du nouveau programme de distribution de l’entreprise. Avant Park Place Technologies, M. McCullough a été Vice-président des ventes partenaires chez NetApp et Quest Software, et a occupé divers postes chez HP, notamment celui de Vice-président de la stratégie de distribution des ventes aux PME.

M. McCullough a déjà été honoré par CRN comme l’un des 25 meilleurs chefs des ventes du canal informatique en 2019, et comme l’un des 50 responsables de canal les plus influents en 2018.