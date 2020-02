CRIS RÉSEAUX conclut un partenariat stratégique avec OLFEO

février 2020 par Marc Jacob

Cris Réseaux, distributeur national à valeur ajoutée annonce la conclusion d’un partenariat de distribution avec Olfeo, leader français de la sécurité web dans la sécurisation, l’analyse et l’optimisation des flux web et l’ingénierie sociale.

Fort d’une 10ème année consécutive de croissance à deux chiffres et de l’ouverture de sa 7ème agence à Lille, Cris Réseaux aura pour objectif de diffuser l’offre complète de l’éditeur sur le territoire national. Cette alliance vient compléter l’offre de cybersécurité interconnectée et innovante du VAD, composée de leaders du marché.

Premier et unique distributeur d’Olfeo, Cris Réseaux aura pour mission d’évangéliser plus d’un millier de clients-revendeurs sur la valeur ajoutée des solutions de l’éditeur, dans la sécurisation de leurs clients mais aussi dans la formation et la responsabilisation des collaborateurs.