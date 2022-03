CP Pure - Pure as-a-Service

mars 2022 par Patrick LEBRETON

ure as-a-service séduit toujours plus de clients dans le monde et soutient l’engagement de Pure à fournir des solutions de stockage simples, flexibles et transparentes

Pure Storage® annonce que son offre d’abonnement Pure as-a-Service enregistre une croissance soutenue.

Présenté en 2018 comme le premier modèle de service de stockage à la demande, Pure as-a-Service se distingue par sa flexibilité, sa transparence, sa simplicité et ses mises à niveau sans interruption tout en respectant les accords de niveau de service relatifs aux performances et à l’utilisation.

L’année dernière, Pure a enregistré une hausse de son adoption sur les marchés clés mondiaux. L’une des principales entreprises de transport maritime et de logistique au monde a notamment choisi Pure as-a-Service afin de développer une infrastructure de données sécurisée pour sa nouvelle offre. Au cours de l’exercice 2022, grâce à cette augmentation de la clientèle, les revenus des services d’abonnement ont dépassé 738 millions de dollars et représenté 33 % du chiffre d’affaires total de Pure, pour une croissance annuelle de 37 %. Le dynamisme de Pure as-a-Service, associé à la croissance de l’abonnement Evergreen Storage et à Pure Cloud Block Store, qui assure la mobilité continue des données dans les environnements cloud et on-premises, témoigne de la stratégie d’abonnement unifiée et en pleine expansion de Pure.

Pure continue de faire progresser Pure as-a-Service pour améliorer la transparence et la granularité des prix en proposant une nouvelle option de libre-service à ses clients. Ils peuvent désormais utiliser la nouvelle version étendue du Cost Calculator de Pure, directement intégré dans Pure1, la plateforme de service de données pilotée par l’IA dédiée à la gestion du stockage. En permettant également à ses clients d’effectuer une modélisation avancée de leur charge de travail, de demander un devis et d’effectuer des achats directement sur la plateforme, Pure répond à leurs besoins de stockage en faisant preuve d’une transparence tarifaire inégalée.

Les organisations mondiales continuent de bénéficier de la flexibilité et de la simplicité de Pure as-a-Service, comme en témoignent la ville et le comté de Denver, Wobcom GmbH et Matrix Solutions :

« Avec la solution de stockage as-a-service, nous n’avons plus besoin d’imaginer ce dont nous pourrions avoir besoin dans trois ou cinq ans, d’investir dans de la capacité ou des performances qui ne correspondront bientôt plus à nos besoins. Le modèle OPEX nous offre une structure de coûts stable tout en évitant les processus d’approvisionnement et les mises à niveau titanesques qui prennent beaucoup de temps. » – Sean Greer, directeur des services informatiques, ville et comté de Denver

« Avec Pure as-a-Service, nous avons pu choisir la capacité de stockage dont nous avions besoin pour commencer, en sachant que nous pouvions l’étendre facilement à tout moment. » – Giovanni Coppa, responsable de l’innovation dans le domaine des datacenters et du cloud, Wobcom GmbH

« Pure as-a-Service permet d’éviter les mauvaises surprises en matière de dépenses, nous pouvons augmenter ou réduire les coûts en conséquence. Je peux rediriger mon attention et mes ressources vers la cybersécurité et d’autres opportunités stratégiques et à forte croissance. » – Anthony Ridley-Smith, directeur général et fondateur, Matrix Solutions