COVID-19, explosion du travail à distance : les organisations doivent adapter d’urgence leur supervision des Systèmes d’Information

mars 2020 par Centreon

Le DE-CIX (Deutsche Commercial Internet Exchange) de Francfort a établi un nouveau record mondial de débit de données cette semaine (1). Avec plus de 9,1 térabits par seconde, un nouveau plafond a été franchi. En cause, l’augmentation des usages de divertissement (films et jeux vidéo) mais surtout la demande croissante de travail collaboratif et à distance : plateformes de travail collaboratif, VPN et appels vidéo. De même, l’utilisation des VPN observée en Italie et aux Etats-Unis a progressé respectivement de 112% et 53%, avec des hausses attendues de près de 150% d’ici la fin du mois (2).

Les gouvernements de plus de 61 pays ferment des écoles et les plus grandes entreprises du monde comptent désormais sur le travail à distance pour maintenir leurs activités. En plus des impacts évidents que les mesures de confinement auront sur l’économie mondiale, il faut se préoccuper de perturbations à une autre échelle. Un fort usage des infrastructures et applications de travail collaboratif et à distance met à rude épreuve les systèmes informatiques du monde entier. Les équipes d’exploitation des DSI s’efforcent de protéger leurs systèmes et d’étendre leurs capacités. Dans ce contexte spécifique où les utilisateurs finaux c’est-à-dire les clients sont encore plus nombreux que d’habitude à utiliser des moyens numériques pour interagir avec les entreprises ou les pouvoirs publics, la supervision des systèmes d’information n’a jamais été aussi critique.

C’est pourquoi, aussi longtemps que nécessaire, 26 connecteurs essentiels seront mis à disposition gratuitement par Centreon pour aider les DSI à maintenir voire améliorer leur visibilité sur leur périmètre informatique. Ces connecteurs couvrent la sécurisation des accès réseaux de type VPN (par exemple Cisco, Juniper) ainsi que la téléphonie sur IP (par exemple Cisco et Polycom) et les applications collaboratives par exemple Microsoft Office skype, Teams.

"Nous ne voulons pas que les défaillances informatiques aggravent encore les conséquences financières de la pandémie", explique Julien Mathis, co-fondateur et Directeur général de Centreon Europe. "La supervision intégrale et permanente de l’infrastructure informatique fait partie d’une stratégie efficace de continuité des activités de première ligne et Centreon facilite désormais la mise en place de systèmes à l’épreuve des défaillances pour les entreprises". "Notre équipe mondiale et le réseau de partenaires de Centreon en Europe et en Amérique sont prêts à apporter leur aide tout au long de la crise", explique Romain Le Merlus, co-fondateur et Directeur général de Centreon North America. "Nous invitons les professionnels de la supervision informatique à anticiper les problèmes et à sécuriser leur périmètre de supervision informatique grâce à ces 26 connecteurs gratuits qui permettront une visibilité du cœur à la périphérie de leurs infrastructures, cloud compris bien sûr".

Sources

