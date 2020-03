COVID-19 : SentinelOne offre un accès gratuit à sa plateforme pour protéger l’ensemble des entreprises et les aider à travailler à distance en toute sécurité

mars 2020 par Marc Jacob

Alors que le monde entier lutte contre le COVID-19, SentinelOne souhaite apporter sa contribution en mettant gratuitement sa solution à la disposition des entreprises afin de les aider à sécuriser le travail à distance de leurs collaborateurs. Elle sera disponible dès aujourd’hui jusqu’au vendredi 16 mai 2020. L’éditeur aidera ainsi à protéger les entreprises quelle que soit leur taille - en identifiant et déjouant de manière autonome les cyberattaques. Pour ce faire, SentinelOne peut compter sur une technologie native de cloud computing, basée sur l’intelligence artificielle, au déploiement simple et rapide.

"Alors que le monde est confronté au Coronavirus et que de nombreuses entreprises ont soudainement été contraintes d’adopter le travail à domicile, nous avons le devoir de continuer à assurer la protection d’Internet et des endpoints.", a déclaré Tomer Weingarten, PDG et co-fondateur de SentinelOne. "Dans un contexte difficile, où les cibles sont plus vulnérables que jamais - notamment dans le monde de l’entreprise et dans le secteur de la santé - SentinelOne ne compte pas rester inactif et ne laissera pas les cybercriminels prendre le dessus. La mise à disposition gratuite de SentinelOne va aider les organisations à se protéger, tout en arrêtant les cybercriminels qui tenteront de profiter de la situation. Toute l’équipe de SentinelOne s’engage à respecter cette promesse et à agir de toutes les manières possibles".

Transparente, la plateforme cloud de SentinelOne peut s’adapter aux entreprises et employés qui s’apprêtent à travailler à domicile, qu’ils utilisent des appareils personnels ou d’entreprise. Dans le cadre de cette action, SentinelOne fournira :

SentinelOne Core : Prévention, détection et réponse automatisée, alimentée par l’IA, dans un seul agent léger et autonome ; remplacement de l’antivirus existant sur les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux, sans connectivité ni dépendance du réseau.

Services de déploiement : assistance à distance pour assurer une installation rapide et une configuration personnalisée

SentinelOne propose aux entreprises autant de licences qu’elles le souhaitent, sans aucune limite. Cela permettra, pendant cette période compliquée, de mettre rapidement à la disposition des professionnels de la sécurité des ressources inestimables.

De nombreuses organisations criminelles tirent profit du COVID-19 pour lancer de nouvelles charges utiles de logiciels malveillants et tester de nouvelles techniques. La solution ActiveEDR brevetée de SentinelOne - qui permet de comprendre rapidement le contexte et la cause profonde de toute intrusion potentielle et d’y répondre de manière autonome - permettra aux équipes de sécurité de mieux traverser cette période pleine de bouleversements, qui peuvent facilement engendrer de nouvelles vulnérabilités. La grande majorité des salariés ayant changé leurs habitudes, il n’a jamais été aussi important de sécuriser le commerce, les communications et la créativité dans le monde.

Pour s’inscrire et pour plus de détails sur l’offre gratuite de SentinelOne, rendez-vous sur www.sentinelone.com/lp/covid-19