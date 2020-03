COVID-19 : Pour limiter les contaminations au sein des datacenters, Telehouse instaure la gratuité des interventions sur les équipements informatiques

mars 2020 par Marc Jacob

Les technologies et les services hébergés par ces infrastructures jouent un rôle vital de soutien aux personnes et aux organisations, notamment pour ceux et celles qui travaillent sans relâche à réduire l’impact économique et sociétal du COVID-19.

Véritables carrefours de l’information, et colonne vertébrale des réseaux, les Datacenters permettent aux professionnels de santé de rester en contact avec les solutions de télémédecine, aux écoles et Universités de rester en contact avec les élèves via des classes virtuelles et l’apprentissage en ligne, et aux gouvernements de rester en contact avec leurs citoyens grâce aux dernières directives et ressources mises à disposition en ligne.

Ces centres de données sont cependant partagés par les nombreuses entreprises qui y louent leurs espaces, et sont des lieux de vie où de nombreux intervenants se croisent chaque jour. Pour limiter les contaminations, et ainsi préserver l’activité des équipes sur place tout en garantissant la continuité du service, il s’agit donc de limiter les entrées et sorties sur site.

Pour répondre à cet enjeu, et éviter à ses clients de nombreux déplacements liés à la nécessité d’intervention sur leurs infrastructures, Telehouse, l’un des fournisseurs d’hébergement informatique en Europe, propose gratuitement à ses clients les services de son équipe de techniciens dédiés, afin de leur confier la majeure partie de leurs interventions.

Les Datacenters de Telehouse jouent un rôle essentiel dans l’économie, permettant aux employés de travailler à distance sans sacrifier la collaboration, la productivité et la sécurité.