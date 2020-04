COVID-19 - L’authentification double facteur (2FA) : un outil simple et facile à installer qui améliorera la sécurité de votre entreprise

avril 2020 par

Heureusement, le marché de la cybersécurité regorge de produits conçus spécialement pour les PME, faciles à implémenter et qui vous permettront à la fois de gagner en énergie mais aussi en ressource (qu’il s’agisse de vous ou bien de votre équipe informatique, si vous en avez une). Mais vous avez dû également découvrir qu’il ne s’agit pas “juste” de protéger les systèmes informatiques : ce sont bien toutes les données que vous possédez qui sont concernées ! Aujourd’hui la protection des données est au cœur des préoccupations avec les nouvelles réglementations telles que le RGPD en Europe, et avec elle, son lot d’incertitudes et de stress pour les PME. Nos recommandations en la matière consistent à vous informer des bonnes pratiques et surtout de trouver les solutions de sécurité qui soient les plus adaptées à votre entreprise, son fonctionnement et sa taille. Gardez également toujours à l’esprit l’importance de la conformité au RGPD et aux réglementations relatives aux données personnelles.

Parmi les mesures les plus efficaces à la sécurité de votre entreprise, nous pouvons aussi évoquer la sécurisation des mots de passe.

Comment vos mots de passe sont-ils protégés ?

L’authentification double facteur est un outil efficace et accessible à tous mais qui pourtant n’a pas encore été pleinement adopté par les PME. Il s’agit pourtant d’une solution idéale pour aider les entreprises à protéger leurs données en ligne sur un grand nombre de services et ainsi empêcher des tiers de s’emparer de ces informations. En effet, la technologie 2FA (authentification double facteur) nécessite beaucoup plus de temps et de moyens pour la détourner par un malfaiteur que d’autres techniques. L’implémentation d’une bonne solution de sécurité couplée à l’utilisation de la 2FA sont deux excellents moyens de créer une politique de mot de passe suffisamment robuste. En effet, les utilisateurs, dans la plupart des cas, et qu’ils soient d’ailleurs dans un contexte privé ou professionnel, ont une marge limitée quant à la création et la mémorisation de leurs mots de passe, et ne savent pas forcément construire des combinaisons assez complexes.

Se prémunir et opter pour une protection complète : la clé pour éviter d’être pris au dépourvu !

Dans un contexte de RGPD et d’importance liée à la cybersécurité et plus particulièrement les données personnelles, il n’est plus acceptable qu’un tiers puisse accéder sans permission à vos réseaux sociaux, messagerie électronique pro ou perso, à des fichiers de données clients, ou même à une plateforme cloud. L’implémentation de solutions 2FA peut légèrement varier d’un outil à l’autre, mais normalement, un SMS automatique ou bien une application permettent de générer un code qui doit être ensuite utilisé. Une fois que le mot de passe a été saisi, le système en question demande ce code, tandis qu’au sein d’autres services, il peut s’agir d’une application (distincte du navigateur web) qui est utilisée pour saisir ce code. Curieusement, la technologie 2FA reste encore peu utilisée en dépit de sa très grande efficacité, bien qu’elle soit toutefois en croissance actuellement. On peut l’expliquer certainement par la crainte de la complexité imaginée par les utilisateurs, ou d’une certaine négligence à combiner différents niveaux de sécurité. Pourtant, tout l’intérêt de la technologie 2FA réside justement là-dedans : elle ne nécessite aucune connaissance pointue ou spécifique pour être efficace !

Première étape : sécurisez les fondations de votre système informatique L’utilisation d’un seul mot de passe comme accès à un système est certes pratique, mais ne constitue absolument pas une mesure suffisamment sécurisée. Et si l’on ajoute à l’équation une politique de protection mal exécutée, votre entreprise risque de trinquer à la fois en frais et en complexité logistique ! Prenons un exemple : beaucoup d’utilisateurs qui souhaitent se connecter à leur réseau professionnel ou qui simplement veulent gérer leur messagerie électronique en s’identifiant à distance à l’aide d’un VPN, le font à l’aide d’un nom d’administrateur et d’un mot de passe. Bien que cette mesure soit supposée ajouter un niveau de protection supplémentaire (et surtout s’il s’agit d’un accès VPN payant), elle n’est d’aucune utilité en cas de mot de passe trop faible ou dérobé. Ainsi, au lieu de voir votre sécurité renforcée, vous risquez de devoir tout reprendre de zéro.

Une protection 2FA efficace en quelques conseils pratiques

La route semble encore longue avant que l’authentification double facteur ne devienne une méthode de sécurité courante. Heureusement, grâce à la mobilisation de la Commission Européenne et celle d’acteurs de la cybersécurité tels qu’ESET, les données personnelles et le RGPD sont devenus une priorité qui résonne désormais à l’international.

La méthode d’authentification double facteur combinée à l’utilisation d’un mot de passe traditionnel permettent de sécuriser davantage les données. Il est évident que de nombreuses attaques (dont notamment certaines qui ont fait récemment les gros titres) auraient pu être évitées avec la mise en place d’un outil 2FA. D’ailleurs, n’hésitez pas à visiter le site “Have I been Pwned ?” pour vérifier si vos données ont été compromises. Sans le fameux code d’accès unique associé à un compte grâce au 2FA, les hackers n’auront aucune chance d’infecter votre ordinateur, même en ayant connaissance de votre mot de passe. Les risques augmentent davantage lorsque vos contenus, données et périphériques protégés par des mots de passe sont utilisés ou gérés à distance.

Tout ceci a donc irrémédiablement des conséquences sur la gestion de la sécurité en entreprise. Afin de répondre à cette problématique, il existe une solution 2FA simple et flexible proposée par ESET et administrable depuis un smartphone : il s’agit d’ESET Secure Authentication.

Quel budget prévoir pour l’implémentation d’un outil 2FA ?

Comme pour n’importe quelle solution de cybersécurité, il existe des produits adaptés à tous les budgets. Mais avant de penser à ce qu’elle pourrait vous coûter, avez-vous déjà imaginé le prix à payer en choisissant délibérément de ne pas en implémenter ?

Peu importe la taille de votre entreprise, il est primordial de pouvoir vérifier l’identité des personnes qui se connectent à votre réseau au quotidien. Notre outil ESA est intéressant en termes de coût d’acquisition car il s’adapte à iOS, Android et à tous les appareils Windows Mobile et s’administre en moins de 10 minutes !

Si vous avez toutefois des contraintes budgétaires, il est possible d’implémenter l’outil 2FA en créant des comptes administrateurs puis donner des accès à d’autres utilisateurs pour stocker des données ou simplement les consulter. Il s’agit déjà d’une avancée importante pour contrer le vol de données et vous conformer davantage aux régulations en matière de données personnelles. Notre outil ESA vous permet d’accéder en toute sécurité à des VPN, mais aussi à Office365, à vos emails, systèmes d’exploitation et bien plus encore. Il a été conçu comme un logiciel mais est également compatible avec des tokens renforcés.

Bien que ce logiciel ne soit pas infaillible à 100% (le risque zéro n’existant pas), il a le mérite d’ajouter une couche supplémentaire de protection qui refroidira les ardeurs de beaucoup de criminels qui préfèreront aller à plus de facilité. En conséquence, il semble logique qu’une entreprise n’ayant pas implémenté d’outil 2FA soit davantage prise pour cible par des personnes malveillantes.

Conclusion

En somme, peu importe la taille que fait votre entreprise, l’authentification double facteur ajoute un niveau de sécurité supplémentaire qui ne devrait pas être négligé, d’autant plus lorsque des employés souhaitent accéder au réseau de l’entreprise à distance.

Avec l’aide d’un outil 2FA, vous aidez aussi votre société à grandir. Restez informés de nos conseils en matière de sécurité et réduisez les risques en adoptant une protection adaptée à la croissance de votre entreprise. Êtes-vous prêts à renforcer la cybersécurité de votre entreprise ?