CONSULTANT TECHNIQUE- SÉCURITÉ DES SYSTÈMES INDUSTRIELS (H/F)

août 2021 par Elite Cyber Group

Les standards de cyber-sécurité pour le domaine industriel

Les exigences de l'ANSSI pour les systèmes industriels

Les standards de référence pour les activités de sécurité informatique (ex : ISO27k),

Differentes méthodes d'analyse de risques,

Contribuer au développement de la sécurité des systèmes industriels.

Réaliser des missions dans les domaines de la sécurité des systèmes industriels, aussi bien sur les aspects technologiques qu'organisationnels.

Développer des relations de qualité avec partenaires et clients

Team leader sur les consultants moins moins expérimentés

De formation ingénieur, vous détenez une expérience de 5 ans minimum.Vous connaissez :Vous disposez d'une connaissance générale des technologies présentes dans les environnements industriels ?Vous justifiez d'une expérience pratique sur des activités d'audit et/ou mise en conformité d'installation ou de système industrielVous savez communiquer en anglais (lu, écrit, parlé) ?Vous êtes autonome, curieux et que vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse ?Vous êtes à l'aise pour communiquer ?Vous avez pour ambition d'evoluer sur des missions en management ?Vos missions :Si ces missions vous interessent, discutons-en ! Candidatez !#France #PARIS #LYON #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies €Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #english

Salaire : 45000

Date annonce : 11/08/2021

Date de debut : 11/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...