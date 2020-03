CONSULTANT(E) CYBERSÉCURITÉ - JEUNES DIPLOMES - PARIS - 38K€/44K€

Vous êtes diplômé(e) et vous vous lancez dans ce joyeux moment de vos premières recherches CDI ?

Vous savez très précisément ce que vous souhaitez faire de votre carrière ou au contraire vos envies sont diverses et vous laissez les portes grandes ouvertes ?



Si en tous les cas vous êtes passionné(e) par le monde des nouvelles technologies, du digital et de l'innovation alors vous remplissez déjà le premier critère concernant cette opportunité !



Mon client, cabinet de conseil parisien reconnu pour sa Practice Cybersécurité et la qualité de travail délivré par ses collaborateurs recherchent de nouvelles recrues avec de l'ambition à revendre !



Vous n'y connaissez "rien" à la cybersécurité et le sujet vous paraît hors de votre portée ? Pas de panique, la recherche de la pépite se résume en deux mots : motivation et envie d'apprendre (bon, ça fait quatre mots mais vous avez saisi l'idée

Votre formation est en lien avec la Cybersécurité ou plus largement le monde de l'IT, c'est l'occasion de rejoindre une communauté d'experts qui saura vous accompagner et vous offrir un mentoring de haut-vol.









Vos missions seront variées et adaptées à votre profil, quelques exemples de missions ci-dessous pour vous donner une idée :



- Cybersecurity strategy and execution roadmap

- Industrial control systems security program

- Cyber crisis incident response

- IoT & cloud security architecture and audit

- Gap analysis and implementation of GDPR requirements

- Critical infrastructure protection assessment

- Start ups development (network & information services)



Si vous êtes diplômé(e) BAC+5 d'une école d'ingénieur ou d'une grande école de commerce et que cela vous parle, alors vous avez tout à fait le profil recherché par mon client pour cette offre en CDI.

Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce message car pour vous les mots "junior", "nouveaux diplômés" c'est du passé, nous recrutons également des profils expérimentés ! Après tout, il faut bien des profils plus avertis pour amener du lead sur toutes ces nouvelles recrues ;)



Qu'en dites-vous ?



Salaire : 38k€/44k€

Date annonce : 06/03/2020

Date de debut : 06/03/2020

