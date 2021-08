CONSULTANT AUDITEUR ET FORMATEUR DEVSEC (H/F)

août 2021 par Elite Cyber Group



Notre client, acteur de référence de la transformation numérique dans le secteur aéroportuaire nous a mandaté afin de les accompagner dans le recrutement d'experts techniques cyber afin de rejoindre leur division spécialisée en cyber sécurité.



Cette entité met à disposition des grands comptes, publics et privés, en France comme à l'International, une large gamme de solutions axée sur l'audit technique et organisationnel, la formation ainsi que le cyber entrainement.



MISSIONS



Vous serez intégrés à l'équipe d'auditeurs et formateurs en sécurité afin d'assurer une triple mission :

- La dispense de formations spécialisées sur le domaine du « développement sécurisé », en assurant la conception et la maintenance de supports de cours et de travaux pratiques

- Le développement et la maintenance de services de cyber-entrainement : challenges, labs, CTF, … à destination d'équipes de développeurs, d'administrateurs de systèmes d'information,

- La réalisation de prestations d'audits visant à tester et analyser des codes sources et des

configurations applicatives (SI, APIs, Apps mobiles, …).



Principales fonctions :

• Conception et dispense de formations en développement sécurisé,

• Développement de services de cyber-entrainement,

• Réalisation d'audits de codes sources et de configurations



Vous serez de plus amenés à réaliser des tests d'intrusion (pentests) afin de développer votre expertise et savoir-faire.



PROFIL



De formation BAC+5 École d'Ingénieur ou Universitaire avec une spécialisation en sécurité.



Compétences techniques requises :

• Maîtrise de langages de programmation (Java, PHP, .NET, C#, Go, C, C++, ...),

• Maîtrise de méthodes et outils d'analyses de codes (statiques, dynamiques),

• Notions avancées de la sécurité d'applications Web (OWASP), de web services (REST),

• Bonne connaissance des environnements « conteneurisés » (Docker, Kubernetes, …),

• Maîtrise de langages de scripting (Shell, Python, ...),

• Notion en tests d'intrusion (système, réseau, web),

• Bonne connaissance de l'administration système Linux/Windows Server.

Compétences générales :

• Bon niveau rédactionnel en français,

• Anglais courant (lu, parlé, écrit),

• Rigueur, curiosité, envie d'apprendre,

• Pédagogie et envie de partager ses connaissances.

Une des spécialisations suivantes, ou centre d'intérêt, serait un atout :

• Audit de codes sources,

• Expérience en dispense de formations,

• Reverse-engineering d'applications,

• Participation à des CTF / Challenges en ligne,

• Certification OSCP / OSCE.



France Télétravail fullremote remote CDI Pentest Pentester Red-team Sécurité Sécurité-défensive Blackbox greybox white box metasploit python intrusion cti ethicalhacking jackeréthique malware log loganalysis Cybersecurité Cybersecurity CTI Cybersecurity-threat-intelligence threat-intelligence SOC Security-operations-center Audit-sécurité logs vulnérabilités IDS/IPS SIEM PHP C JAVA audit-de-code audit-de-configuration incident-response incident-team social-engineering ingénierie-sociale malwares menaces cyber-menaces réseaux python hacking ethical-hacking Project-management management team international english

Salaire : 45k€-60k€

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...