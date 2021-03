CONSCIO TECHNOLOGIES

mars 2021 par Marc Jacob

Contact : Michel Gérard

Année de création : 2007

Activités : Sensibilisation Cybersécurité et RGPD

Description du produit phare pour 2021 :

Sensiwave est la seule solution du marché associant une puissante gestion de vos campagnes et la possibilité de personnaliser vraiment les contenus, de créer des campagnes incluant et agençant les modules que vous sélectionnez de la façon dont vous le voulez. Sensiwave intègre également toute une bibliothèque d’outils de gestion des contenus vous permettant de bénéficier d’une richesse d’outils avec notamment la possibilité de créer et personnaliser des vidéos interactives.

Sensiwave intègre :

• Des scénarios de phishing factices

• Un catalogue de plus de 70 modules de sensibilisation

• Un wizard de lancement de campagnes prêtes à l’emploi _• La possibilité de définir des rôles admin/managers

• Des outils d’édition et de personnalisation des contenus

• Des outils de création, de lancement et de gestion de campagnes

• Un outils statistiques basés sur une technologie big data

• L’accès à votre SSO

Adresse du site Internet : www.conscio-technologies.com ou www.rapidawareness.fr

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise : Avec la v3 de Sensiwave, Conscio Technologies conforte sa position de leader sur le marché français. Le développement du catalogue de contenus avec, notamment les vidéos interactives permet également aux entreprises de trouver toute la matière pour la mise en œuvre de leurs stratégies de sensibilisation.