CM.com doublement récompensé par Juniper Research

février 2022 par Marc Jacob

A l’occasion de la remise des Future Digital Awards for Telco Innovation de Juniper Research, CM.com a reçu le prix platine de la meilleure solution CCaaS (Contact Center as a Service) pour Mobile Service Cloud.

Avec ce prix, Juniper Research reconnaît CM.com comme un challenger et un disrupteur sur le marché des solutions de centre de contact en tant que service (CCaaS). Sa solution de service client omnicanale offre un support pour les e-mails, le chat en direct, les formulaires de contact, WhatsApp Business, Instagram DM, Facebook Messenger, Apple Messages for Business, Twitter DM, SMS, et bientôt la téléphonie.

Mobile Service Cloud permet aux agents du service client et aux bots de travailler ensemble et d’améliorer l’expérience client via n’importe quel canal. Chaque élément de la solution est développé par CM.com : les troncs SIP, les canaux de messagerie, les chatbots et tous les autres composants.

Outre cette récompense, CM.com a également reçu le prix de la meilleure solution de commerce conversationnel pour Mobile Marketing Cloud.

Mobile Marketing Cloud est une solution d’engagement omnicanal pour les entreprises qui souhaitent établir des relations durables et précieuses avec leur public. C’est plus qu’une simple suite de marketing automation ou une plateforme de données clients, c’est un guichet unique permettant de proposer une expérience de commerce conversationnel.

En combinant les canaux de messagerie avec les bons modes de paiement, une marque peut ainsi transformer n’importe quelle conversation en conversion. Le meilleur exemple est le Grand Prix Heineken des Pays-Bas de Formule 1, où une combinaison des solutions CM.com a contribué à l’expérience ultime des fans.

Toutes les solutions de CM.com peuvent être intégrées et combinées afin d’aider les marques à améliorer l’expérience de leurs clients sur chaque point de contact, sans avoir à gérer plusieurs fournisseurs.