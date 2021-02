CM. com alerte sur des failles de sécurité possibles au sein des plateformes de prise de rendez-vous médicaux

février 2021 par CM. com

Expert du messaging, CM.com alerte les professionnels de santé et l’Etat sur des failles de sécurité possibles émanant des plateformes de prise de rendez-vous médicaux.

Un mois après les tentatives de phishing SMS (« smishing ») liées à l’application Tous Anti Covid, un nouveau problème de sécurité se pose avec la campagne de vaccination lancée par le gouvernement.

En effet, certaines plates-formes internet retenues pour gérer la prise de rendez-vous médicaux travaillent avec des prestataires « low cost », souvent basés à l’étranger, et posant potentiellement un problème de sécurité.

Selon l’autorité de régulation des télécoms, l’ARCEP, il est en effet interdit d’utiliser une carte SIM personnelle pour envoyer des messages « de personne à personne ».

Qualifiée de « route grise » par des associations professionnelles comme la Mobile Marketing Association France (MMAF) ou l’Association Française pour le développement des services et usages Multimédias Multi-opérateurs (Af2m), cette pratique illégale constitue non seulement une concurrence déloyale pour les agrégateurs SMS, mais potentiellement un problème de sécurité.

Comment savoir si nos données sont exposées ?

SMS via route grise (l’expéditeur est une carte SIM)

SMS route légale (l’expéditeur est personnalisé)

En faisant le choix des routes grises pour des raisons uniquement économiques, ces prestataires ne sont en effet plus en mesure de garantir la fiabilité, la delivrabilité voire même la confidentialité des données échangées lors de ces prises de rendez-vous.

