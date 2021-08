CISO

août 2021 par Elite Cyber Group

Un premier échange avec notre cabinet EliteCyber

Nous discutons de votre candidature avec le client et nous revenons vers vous pour un premier échange avec la Talent Acquisition Specialist et l'un des Co-fondateurs

Le client vous invite à le rencontrer pour une série d'entretiens (en présentiel si les exigences sanitaires le permettent

EliteCyber représente son client qui est devenu l'un des acteurs français majeures dans la reconnaissance et vérificaton d'identité à distance.Leur technologie propriétaire, basée sur de la reconnaissance vidéo en temps réel, est unique aumonde et a déjà fait ses preuves auprès de clients clés type Cac 40 mais également des start-ups.Ils sont basé en plein coeur de la FrenchTech (Paris 19e) et offre un cadre de travail dynamique et agréable à leurs collaborateur.Venez rejoindre l'équipe (60 collaborateurs) et participer à la création d'un nouveau leader de l'identité digitale européenne !La sécurité est centrale pour mon client depuis ses débuts, et se transforme pour prendre une ampleur considérable au sein de la société. En effet, l'accroissement de la clientèle, de plus en plus exigeante(grandes banques, organismes de crédit, assurances,..) et surtout le processus de certification PVID par l'ANSSI (Prestataires de Vérification d'Identité à Distance) ont changé la dimension des exigences à maintenir et mettre en place.L'équipe Sécurité est aujourd'hui constituée de deux ingénieurs (cyber-sécurité et IT), de l'architecte du système, et du RSSI actuel (co-fondateur). Vous reporterez au CTO & Co-founder.En tant que RSSI, votre mission consistera à maîtriser et garantir le niveau de sécurité effectif, dans le respect des normes et des engagements de mon client.● Prise en main de l'analyse et cartographie des risques● Mise en place et animation de la gouvernance de la Sécurité● Assurer la conformité du système et de l'organisation à la PSSI et autres obligations (exécutiondes politiques - PRA, PCA, tests,...) via des audits internes et externes et des procédures decontrôle● Etablissement et suivi de la roadmap de sécurité● Veille technologique et règlementaire●Organiser la cyberdéfense, en coordination avec l'équipe Cyber Sécurité technique (gestion desincidents, workflows, astreintes, etc...)● Porter la voix, et garantir le niveau d'effort alloué à la sécurité au sein de l'organisation● Évangélisation des problématiques de sécurité auprès des collaborateurs● Interventions auprès du COMEX et des métiers (formations, sensibilisation)●Gérer des projets d'évolution des exigences et de mise en conformité (ISO27001, élévation au niveau Diffusion Restreinte)Ce que vous pouvez attendre chez mon client● Un environnement complexe et varié, où la sécurité est au coeur du produit,● Une opportunité de participer à la construction d'une équipe et d'une stratégie sécurité encoretrès tôt dans la vie du projet,● La possibilité d'apprendre tous les jours au contact des équipes et d'être en relation directe avecles fondateurs,● Une culture d'entreprise forte, saine, basée sur l'entraide et l'exigence,● Des perspectives internationales en Europe à court terme.Votre profil● 3 à 7 ans d'expérience sur un rôle d'Assistant(e) RSSI Opérationnel ou Ingénieur SécuritéOpérationnelle et idéalement 3 ans d'expérience en tant que RSSI,●Capacité à prendre des décisions pragmatiques et data driven,●Très bonnes compétences de communication, capacité de vulgarisation et de pédagogie● Maîtrise et pratiques des normes & standards ISOxxx,... ainsi que des méthodologies d'analysede risques (EBIOS-RM),●Adéquation avec la culture de l'entreprise (agilité, esprit entrepreneurial, remise en question, humilité, culture du challenge et du feedback),● Capacité à apprendre vite (curiosité, appropriation rapide de nouveaux sujets, esprit logique etinventif),● Anglais courant.Le processus de recrutement#France #PARIS #CISO #ChiefSecurityInformationOfficer #RSSI #ResponsabledelaSécuritéInformatique #cyber #cybersecurity #perm #permanent #senior #grc #gouvernance #governance #itgovernance #itrisk #compliance #conformité #pssi #riskanalysis #CDI #cert #computeremergencyresponseteam #cybersecurityconsultant #consultantcybersécurité #consultantssi #consultantsécurité #intégrateur #constructeur #editeur #conseil #fw #firewall #firewalling #fortinet #checkpoint #proofpoint #forcepoint #mobileron #adcf5 #proxy #sandboxing #siem #splunk #rapid7 #qualys#itsecurity #infosec #incident #incidenthandling #incidentmanagement #gestiondesincidents #troubleshooting #forensics #siem #dlp #pca #pra #disasterecovery #crisis #crisismanagement #pentest #pentesting #vulnerabilities #vulnerabilityscan #vulnerabilitiesmanagement #log #correlation #securitytools #securityproducts#securityengineer #ingénieursécurité #enduser #clientfinal #job #jobopportunity #cloud #aws #google #google-cloud #datacentr #datacenter #vmware #virtualisation #virtualization €Windows #linux #citrix #google-suite #splunk #symantec #ballabit #one-identity #rapid7 #burp #burp-suite #paloalto #réseau #network #fw #firewall #firewalls #firewalling #F5 #BigIP #ASM #COBIT #TOGAF #cybersecurite #cybersecurity #sécurité-it #itsecurity #cloudsecurity #mobilesecurity #IAM #identityaccessmanagement #gestion-desidentitésnumériques #ad #activedirectory #iaas #paas #api #casb #iot #internetofthethings #IS 2700x #ISO27001 #ISO27002 #ISO27005 #SANS #NIST #CISSP #CISM #GIACGSE #ISC2ISSAP #ISSEP #CCSP #consultant #Cybersecurityengineer #ingénieurcybersécurité #SOC #SecurityOperationcenter #Risques #risk #riskanaysis #anamysederisques #TechnicalSecurity #securitypolicies #Infosec #nformationsecurity #Riskmanagement #ebios #mehari #gapanalysis #international #englis

Salaire : 80k€/90k€

Date annonce : 19/08/2021

Date de debut : 19/08/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...