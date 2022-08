CHERRY reçoit 2 Plus X Awards

août 2022 par Marc Jacob

Après sa nomination en mai dernier en tant que “Meilleure marque de l’année 2022” dans la catégorie « claviers”, CHERRY annonce avec fierté avoir également reçu le prix Plus X 2022 de la "Meilleure satisfaction client". Avec ce prix, le jury Plus X honore les entreprises ayant obtenu la meilleure satisfaction de leur clientèle pour la qualité de leurs produits et services.

Offrir la meilleure qualité de produits et services aux clients du monde entier Pour déterminer les entreprises ayant la clientèle la plus satisfaite, Plus X a demandé à plus de 5 000 consommateurs de tous genres et groupes sociaux âgés de 20 à 65 ans, dans toute l’Allemagne, d’indiquer les entreprises dont ils étaient les plus satisfaits, dans différentes catégories.

Une grande majorité des consommateurs interrogés a choisi CHERRY pour la qualité de ses produits, son service client ainsi que pour l’innovation, la facilité d’utilisation, le confort, la disponibilité et la rapidité de livraison de ses produits.

Depuis sa fondation en 1953, la mission de CHERRY a toujours été de fournir des accessoires informatiques innovants et fiables aux consommateurs du monde entier. L’esprit d’entreprise américain associé à l’ingénierie allemande englobe l’histoire et l’avenir de CHERRY. Pour être à la hauteur de sa réputation de leader en matière de qualité et d’innovation, l’entreprise continue de travailler en s’orientant vers les solutions et le client afin de renforcer les fondamentaux de la marque CHERRY.

La longue liste de prix du design que l’entreprise a reçus ces dernières années, décernés par les organisations les plus prestigieuses au monde - dont le Red Dot Design Award, le German Design Award, l’iF Design Award et plusieurs Plus X Best Awards - souligne de manière éloquente la mission de CHERRY et ses efforts continus pour atteindre les plus hauts niveaux de qualité et de satisfaction de la clientèle avec ses produits.