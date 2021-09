CHERRY présente le STREAM KEYBOARD WIRELESS

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Comme tous les produits de la famille STREAM, le STREAM KEYBOARD WIRELESS s’appuie sur la technologie à ciseaux CHERRY SX. Cette technologie exclusive de CHERRY confère au clavier une précision sans compromis et une frappe silencieuse.

La connexion est Plug & Play. Le chiffrement AES-128 garantit quant à lui que les données sont transmises sous forme chiffrée de manière stable et sans interférences avec une portée pouvant aller jusqu’à 10 mètres.

Les LED d’état sont directement intégrées aux touches MAJ, NUM et DEFIL. Pratiques, elles indiquent en un coup d’œil si ces fonctions sont activées ou non. Par ailleurs, ces LED clignotent si un changement des piles est nécessaire, ce qui ne se produit que très rarement car leur autonomie peut aller jusqu’à 36 mois.

Ce clavier pour PC est également doté de touches de raccourcis pratiques pour toutes les fonctions fréquemment utilisées : 6 touches pour le contrôle du lecteur multimédia et 3 touches supplémentaires pour l’accès direct au navigateur, à la messagerie et à la calculatrice. La touche de verrouillage permet, quant à elle, à l’utilisateur de se déconnecter instantanément lorsqu’il s’absente. L’utilisation du logiciel CHERRY KEYS, disponible en téléchargement gratuit, permet aux utilisateurs de personnaliser le clavier selon leurs propres besoins.

Le clavier sans fil CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS est fabriqué avec des matériaux durables et son emballage est totalement exempt de plastique. Autre point positif, il a reçu l’« Ange bleu », le plus ancien de tous les labels de protection de l’environnement. Il porte aussi le sigle GS « Geprüfte Sicherheit » (sécurité contrôlée). Unique label de contrôle de la sécurité des produits à être légalement réglementé en Europe, il certifie la conformité aux normes d’ergonomie et de sécurité en vigueur.

Tarif :

Le CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS est commercialisé au prix public conseillé de 44,99 € TTC.