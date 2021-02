CHERRY lance version sans fil CHERRY STREAM DESKTOP

février 2021 par Marc Jacob

CHERRY ajoute à son portefeuille de produits une nouveauté qui est la combinaison d’un clavier, en version sans fil, et d’une souris confortable – son nom : CHERRY STREAM DESKTOP. Il combine toutes les fonctionnalités de l’illustre clavier STREAM KEYBOARD avec une liberté sans fil 2,4 GHz et une souris 6 boutons parfaitement assortie.

Ce nouvel ensemble convient aussi bien pour être utilisé au bureau ou à la maison. Comme pour tous ses produits, CHERRY a mis l’accent sur la facilité d’utilisation : souris et clavier sont parfaitement adaptés l’un à l’autre. Les boutons latéraux de la souris sont particulièrement utiles au quotidien. Le produit peut également s’adapter aux besoins de l’utilisateur : la résolution de la souris offre trois niveaux de résolution, jusqu’à 2400 dpi ; le clavier dispose quant à lui de dix touches de raccourcis bureautiques et multimédia. D’autres ajustements personnels peuvent être réalisés en utilisant le logiciel gratuit CHERRY KEYS. Après l’avoir téléchargé sur www.cherry.fr, quelques clics suffisent pour adapter le clavier et la souris à vos besoins individuels.

THE SOUND OF SILENCE

La technologie de contacts à ciseaux CHERRY SX garantit une expérience de frappe précise et particulièrement silencieuse sur le STREAM DESKTOP. Ces propriétés ont également été intégrées à la souris dont les clics sont quasiment inaudibles. Ce petit dernier de la famille STREAM est le compagnon idéal pour un environnement de travail calme.

Esthétiquement parlant, la version sans fil est la copie conforme de l’illustre STREAM KEYBOARD. Son design simple mais élégant s’adapte à tous les styles et a fière allure partout - que ce soit au bureau ou à la maison. La souris est le compagnon parfait. Son design et sa taille ont été conçus pour s’adapter à presque toutes les mains.

Les LED intégrées dans les touches respectives sont également très pratiques. Elles renseignent sur l’état des majuscules, du verrouillage numérique ou du mode de défilement. Ces LED clignotent également lorsque la pile doit être changée. Cependant, cela se produit très rarement car l’ensemble STREAM DESKTOP a une autonomie pouvant aller jusqu’à 36 mois ; il est ainsi particulièrement durable.

ANTIDÉRAPANT EN TOUTE OCCASION

Une attention particulière a été accordée à la stabilité de cet ensemble sans fil. Le clavier est équipé de huit coussinets en caoutchouc à l’arrière, de pieds en caoutchouc et d’une plaque métallique intégrée. La souris tient aussi parfaitement dans la main de manière confortable. Grâce à ses propriétés de glisse optimales, même les utilisateurs exigeants en ont pour leur argent.

Le respect des directives, la qualité et les objectifs environnementaux jouent un rôle majeur dans l’environnement de travail. Cet ensemble de bureau porte la marque GS « Sécurité testée ». Il est donc conforme à toutes les directives et réglementations européennes en vigueur en matière de sécurité et d’ergonomie. De plus, le label « Blue Angel » garantit que le STREAM DESKTOP offre une utilisation respectueuse de notre environnement.

L’ensemble CHERRY STREAM DESKTOP est en vente au prix public conseillé de 54,99 € TTC.