CHEOPS TECHNOLOGY change de dirigeant

décembre 2021 par Marc Jacob

CHEOPS TECHNOLOGY , société dont le siège est à Canéjan en région Bordelaise, Cloud Service Provider et Cloud Builder, spécialiste du Cloud hybride, de la cyber-sécurité et des infrastructures IT, entre en négociations exclusives avec deux fonds d’investissement d’envergure internationale et devrait accueillir prochainement un nouveau duo de dirigeants.

CHEOPS, créée il y a 17 ans par Nicolas Leroy-Fleuriot, emploie aujourd’hui près de 600 personnes en France et en Suisse et réalise un chiffre d’affaires d’environ 130 millions d’euros et une base de plus de 1 200 clients. Aujourd’hui l’un des leaders incontestés en France de l’accompagnement des PME et des ETI, des entités médicales et des collectivités territoriales dans leur transformation numérique, CHEOPS a l’ambition de poursuivre sa croissance sur le territoire et en Europe en s’appuyant sur son savoir-faire dans le cloud, les infrastructures IT et la cyber-sécurité.

Le développement de CHEOPS s’est poursuivi en 2020, avec une forte croissance organique et avec l’acquisition de DFI Service en Suisse, société spécialisée sur les technologies de cloud hybride et les services de cyber-sécurité appuyés par un SOC (Security Operation Center) très performant. A présent, Nicolas Leroy-Fleuriot, désireux de se consacrer à d’autres activités, prévoit de passer la main de la gestion opérationnelle de CHEOPS à Emmanuel Carjat et Stéphane Leroy, qui devraient être nommés co-Dirigeants de la société d’ici le premier semestre 2022 afin d’accompagner la société dans une nouvelle étape de croissance européenne rapide. Emmanuel et Stéphane sont des entrepreneurs expérimentés des systèmes d’information avec à leur actif de beaux succès de croissance d’entreprises dans l’univers du cloud. Ensemble, ils poursuivront le développement de la société en combinant une croissance organique et une stratégie d’acquisitions ciblées de sociétés du secteur en France, en Suisse et sur de nouveaux marchés. Les clients PME et ETI existants ainsi que les futurs clients européens pourront bénéficier d’une offre complète répondant à leurs besoins de transformation digitale, de systèmes d’information managés, de cloud hybride et de cyber-sécurité.

Pour soutenir et accélérer la croissance de CHEOPS en Europe, la société est entrée en négociations exclusives avec Aquiline Capital Partners (« Aquiline ») et Elyan Partners (« Elyan »), le conseil d’Edmond de Rothschild Equity Strategies (« ERES »), en vue d’un investissement potentiel dans CHEOPS. A la suite de cette transaction, Nicolas se retirera de la gestion opérationnelle de la société mais devrait rester un administrateur actif aux côtés des fonds Aquiline et ERES, des deux nouveaux co-dirigeants et des autres membres de l’équipe de management de CHEOPS.

La réalisation effective de l’opération capitalistique, qui entraînerait un changement de contrôle, reste notamment soumise à la consultation préalable du Comité Social et Économique de CHEOPS, ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires applicables et devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2022. A l’issue de la transaction, il est envisagé de lancer une offre volontaire d’achat visant les actions CHEOPS non détenues par les nouveaux actionnaires. Cette offre volontaire sera suivie d’un retrait du marché Euronext Access d’Euronext Paris des actions de CHEOPS.