CHEF DE PROJET SECURITE H/F

mars 2022 par Elite Cyber Group

Le pilotage d'une équipe projet face à une équipe cliente.

La définition et coordination des actions d'avancement du projet.

La définition et le suivi des charges et des coûts associés au projet.

La gestion de la communication et de la relation avec l'équipe projet et le client.

La formalisation et le suivi des actions, la remonté des risques projet.

L'animation des réunions d'avancement avec le client et les réunions en interne.

Pour un de nos clients grands compte en cyber sécurité nous recherchons un Chef de Projet Sécurité SI.Objectifs :Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.La chefferie de projets vous passionne ?En tant que Chef de Projet Sécurité, vos principales missions seront :Sur des projets variés, tels que la définition et le déploiement d'infrastructures sécurisées ; la sécurisation du Cloud ou encore la mise en œuvre de solutions de sécurité utilisées dans le cadre de nos activités de services managés (SIEM, XDR, Sondes, …).Vous disposez d'une grande capacité d'adaptation et d'une forte autonomie. Passionné de sécurité informatique, vous êtes dynamique, motivé et avez le sens du travail en équipe.De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une première expérience réussie en chefferie de projet et possédez de solides compétences techniques en sécurité des SI.

