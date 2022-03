CHEF DE PROJET BUILD SOC TOULOUSE H/F

mars 2022 par Elite Cyber Group

Pour un de nos client acteur majeur de la cybersécurité en France, nous recherchons un profil CHEF DE PROJET BUILD SOC TOULOUSE H/F



Objectifs :

Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.

L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.

Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.



La Cyberdéfense vous passionne ?

Au sein d'un SOC, en tant que Chef de BUILD SOC, vos principales missions seront :

- Le pilotage d'une équipe projet face à une équipe cliente ;

- La définition et coordination des actions d'avancement du projet ;

- La définition et le suivi des charges et des coûts associés au projet ;

- La gestion de la communication et de la relation avec l'équipe projet et le client ;

- La formalisation et le suivi des actions, la remonté des risques projet ;

- L'animation des réunions d'avancement avec le client et les réunions en interne ;

- La production de livrables liés à la prestation SOC ;

- L'accompagnement et le passage de relais vers les équipes de RUN SOC.

Sur des projets variés tels que :

- La définition et le déploiement de SOC PDIS et non PDIS ;

- L'extension de périmètre technique, fonctionnelle pour les activités SOCs ;

- La mise en œuvre, migration de solutions de sécurité utilisés dans le cadre de nos activités de SOC (SIEM, EDR, Sondes, Orchestrateurs, …) ;

- La mise en œuvre et l'intégration de projets technique interne sur nos environnements SOCs.



Description du profil

De formation supérieure en informatique, vous disposez d'une expérience solide en Sécurité des SI :

- Connaissances du métier de SOC, de la détection d'intrusions et de la réponse sur incident ;

- Connaissances d'architectures et d'organisation IT ;

- Maitrise des principaux textes réglementaires et référentiels (PDIS, PRIS, II901, etc.).

En communication régulière avec le client, vous êtes à l'aise en Anglais à l'écrit comme à l'oral. La persévérance, la recherche de la performance, l'expérience technique ainsi que l'appétence à transmettre et partager sont des atouts majeurs recherchés pour le poste.

Salaire : 50000

Date annonce : 14/03/2022

Date de debut : 14/03/2022

