CGI signe un contrat d’une valeur de 267 millions $ afin d’améliorer la posture de cybersécurité de plus de 75 organismes du gouvernement fédéral américain

mai 2020 par Marc Jacob

CGI a annoncé la signature d’une entente de six ans et d’une valeur de 267 millions $ US pour offrir des services-conseils en cybersécurité en vertu du programme CDM (Continuous Diagnostics and Mitigation) du département de la Sécurité intérieure (DHS) des États-Unis pour les organismes DEFEND (Dynamic and Evolving Federal Enterprise Network Defense) – Groupe F participant au CDM. Le contrat a été octroyé dans le cadre de l’entente d’approvisionnement pangouvernementale Alliant 2 de la General Services Administration (GSA) des États-Unis lors d’une acquisition pilotée par GSA FEDSIM.

CGI fournira une plateforme de services partagés à l’organisme CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) du DHS pour offrir des capacités de cybersécurité du CDM à plus de 75 organismes fédéraux n’étant pas liés au CFO Act. De plus, CGI offrira un catalogue de services partagés de capacités et services qui répondent aux objectifs du programme CDM. Cette offre prendra de l’expansion et évoluera au rythme des menaces et des technologies, et permettra à CGI de développer des solutions novatrices, majoritairement des solutions de services créées pour le nuage et y étant hébergées.

« CGI a joué un rôle stratégique et a agi comme partenaire de confiance auprès du CISA au cours des quatre dernières années dans le cadre des projets Credential Management et DEFEND Group C, a indiqué Stephanie Mango, vice-présidente principale, CGI. En partenariat avec le CISA, nous avons évalué la situation de plusieurs organismes afin de déterminer et de contrôler les principaux enjeux de sécurité. Nous sommes heureux de continuer d’offrir notre soutien à cette initiative interorganismes essentielle et de tirer parti de notre vaste expertise en cybersécurité et en services partagés afin d’aider le DHS à atteindre ses objectifs. »

CGI contribue au programme CDM depuis 2016, lors de l’octroi d’un contrat visant à définir les services de gestion en vertu de l’entente Credential Management qui fournit des services de conception et de mise en œuvre à 26 organismes fédéraux. CGI a offert à ces organisations les outils, les solutions de suivi et les services requis pour mettre en œuvre les capacités de gestion des identités qui consolident les politiques et pratiques des utilisateurs autorisés au sein des organismes participants. En 2018, CGI s’est vue octroyer le contrat DEFEND Group C, une entente de six ans pour le déploiement de nouvelles capacités de cybersécurité grâce à des suites de solutions de sécurité pour sept organismes d’envergure. En vertu du contrat Group C, CGI a proposé à ces organismes une visibilité accrue et de nouvelles perspectives sur leurs risques en matière de cybersécurité grâce à une vue centralisée de l’ensemble de l’infrastructure gouvernementale. Le contrat Group F tire parti de l’expérience de notre entreprise en ce qui a trait au programme CDM. La plateforme de services partagés de CGI fournira à tous les organismes non liés au CFO Act un accès aux mêmes outils de cybersécurité que les organismes de plus grande envergure relevant des départements exécutifs fédéraux.