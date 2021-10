CGI nomme Olivier Foix à la tête de ses activités en Nouvelle-Aquitaine

octobre 2021 par Marc Jacob

Diplômé de l’Université de Bordeaux, Olivier a rejoint l’entreprise en 1989 en tant que stagiaire. Il était depuis plus de 10 ans responsable du pilotage de l’agence de Bordeaux. Sous sa direction, CGI a pu diversifier son activité dans la région et devenir partenaire de choix de nombreuses entreprises notamment dans les secteurs de l’Industrie de Défense, l’Énergie, du Retail et des Services financiers. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Olivier aura pour mission d’accélérer le développement de CGI dans la région. Implantée depuis plus de 30 ans en Nouvelle-Aquitaine, CGI y compte aujourd’hui plus de 1300 collaborateurs et bénéficie d’une dynamique de croissance soutenue. L’entreprise a annoncé plus de 380 recrutements pour l’année 2021 dans cette région.