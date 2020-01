CGI et le Village by CA Provence Côte d’Azur accompagnent les start-ups du territoire : Cloud Connecte et Evoluflor témoignent

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Quinze mois après la signature d’un partenariat visant à accompagner le développement de startup régionales incubées au sein du Village by CA de Sophia-Antipolis, CGI et Crédit Agricole Provence Côte d’Azur dressent un premier bilan et réaffirment leur engagement à soutenir l’écosystème innovant de la région.