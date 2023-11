CGI accompagne le CNRS dans l’accélération de sa transformation numérique

novembre 2023 par Patrick LEBRETON

CGI annonce avoir été sélectionnée par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), acteur mondial de référence en matière de recherche scientifique, en tant que partenaire stratégique pour l’accompagner dans la modernisation de son système d’information. Ce contrat est prévu pour une durée de 8 ans.

La modernisation technique et fonctionnelle de son système d’information, et notamment le passage dans Cloud dans un environnement SecNumCloud, constituait un enjeu stratégique pour le CNRS. Cette modernisation est indispensable afin de permettre à l’institut de relever les défis de demain, garantir sa souveraineté, assurer son rayonnement à l’international et rester ainsi un leader mondial de la recherche.

Dans ce contexte, l’institut a sélectionné CGI en tant que partenaire technologique majeur, pour l’accompagner dans la gestion, l’exploitation et la sécurisation ainsi que le portage technologique vers le cloud de deux applications SAP, l’une dédiée aux activités financières (BFC - Budget, Finances et Compatibilité) et l’autre au volet RH et administratif (SIRHUS - gestion administrative, RH et paie).

Dans le cadre de ce contrat, CGI offrira des services managés de bout en bout couvrant les infrastructures et les applications. Ces services seront délivrés depuis Toulouse et depuis des centres de prestations de services de l’entreprise localisés en France. L’entreprise mettra également en place une gouvernance unifiée afin de garantir un haut niveau de performance et le respect des délais.

Les équipes de CGI assureront le portage des applications vers les infrastructures cloud d’OVH, tout en garantissant la totale continuité de services des utilisateurs métiers ainsi que de la Direction des systèmes d’information (DSI) du CNRS.