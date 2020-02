CESIN : De l’urgence de nommer des Directeurs Cybersécurité

L’accroissement significatif des cyber menaces et des incidents de sécurité impactant et médiatisés a modifié le paysage numérique des entreprises. Il a conduit les directions générales à augmenter leur réflexion sur le risque cyber et a donné lieu à de nouveaux besoins de compréhension, d’organisation et de communication.

La fonction cybersécurité a évolué, elle s’est davantage structurée et clarifiée, occasionnant l’émergence de nouveaux profils : les Directeurs Cybersécurité. Ces derniers ont la responsabilité de garantir la sécurité des processus et de l’information de l’entreprise et de son écosystème.

Le CESIN s’est penché sur ces évolutions, et a mené une étude exclusive ayant pour objectifs de préciser la place de la cybersécurité dans l’entreprise, les évolutions organisationnelles de la fonction cybersécurité et les nouvelles missions des Directeurs Cybersécurité. Le résultat de cette étude a conduit à l’élaboration d’une fiche intitulée « Le Directeur Cybersécurité décrypté », destinée à aider les entreprises à se questionner sur leur modèle de gouvernance cyber, pour le faire potentiellement évoluer.

Mylène Jarossay, Présidente du CESIN, déclare : « Les attaques cyber sont de plus en percutantes, tant par les impacts dans les entreprises attaquées que par la prise de conscience des enjeux de la cybersécurité par tous les comités exécutifs. Le rôle de Directeur Cybersécurité, relativement confidentiel jusqu’à une période récente, est désormais incontournable pour nombre d’entreprises où la cybersécurité est devenue inhérente à leur développement. » nb : cette étude a été menée avec la contribution de la société Advens, qui s’est proposée d’illustrer la fonction de Directeur Cybersécurité, en interrogeant notamment plusieurs membres du CESIN occupant cette fonction, afin de recueillir leur témoignage sur les réalités terrain de leurs missions.

A propos du CESIN

Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique) est une association loi 1901, créée en juillet 2012, avec des objectifs de professionnalisation, de promotion et de partage autour de la sécurité de l’information et du numérique.

Lieu d’échange, de partage de connaissances et d’expériences, le CESIN permet la coopération entre experts de la sécurité de l’information et du numérique et entre ces experts et les pouvoirs publics. Il participe à des démarches nationales et est force de proposition sur des textes réglementaires, guides et autres référentiels.

Le CESIN est partenaire de plusieurs organismes et institutions, comme l’ANSSI, la CNIL, la BEFTI, la Gendarmerie Nationale, le Cercle Européen de la sécurité, ACYMA (cybermalveillance.gouv.fr), l’AFAI, l’EBG, le CyberCercle ou encore l’EPITA.

Le CESIN compte plus de 600 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, Ministères et entreprises, dont CAC40 et SBF120.

