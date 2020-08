CERTFin choisit Anomali pour le renseignement sur les menaces

août 2020 par Marc Jacob

CERTFin, le CERT (Computer Emergency Response Team) financier italien régi par la Banque d’Italie et l’Association bancaire italienne (ABI), a adopté la suite de produits Anomali pour fournir des capacités de renseignement sur les menaces à ses membres, aidant toutes les entités financières publiques et privées du pays à accroître la visibilité des menaces, à accélérer la détection et à améliorer les opérations de sécurité. Avec une solide relation de partenariat en place, les deux organisations ont récemment publié le premier rapport semestriel : Italian Cyber Threat Landscape (Photographie des cybermenaces en Italie), qui enquête sur les auteurs de menaces les plus sérieux dans la région.

« Le secteur des services financiers continue d’être l’un des plus ciblés au monde, les cybercriminels tentant toujours de réaliser des percées directement par le biais des réseaux des banques ou en s’en prenant directement aux consommateurs », a déclaré Romano Stasi, directeur général de CERTFin. « Anomali a prouvé sa capacité à tenir la promesse de renseignements avancés sur les menaces, ce qui nous permet d’aider nos utilisateurs à rester en sécurité et mieux préparés. En les ajoutant à notre environnement de laboratoire, nous sommes convaincus que les capacités défensives seront renforcées pour toutes les parties impliquées. »

« L’Italie est la huitième puissance économique mondiale, abrite un grand nombre des plus grandes entreprises d’Europe et est à la pointe de l’utilisation de la technologie. Ces facteurs ont transformé le pays en un leader européen et l’ont également placé dans la ligne de mire des auteurs de menaces », a commenté Jamie Stone, directeur général d’Anomali et vice-président pour la région EMOA. « Nous sommes ravis de devenir des cyber-conseillers pour CERTFin et heureux de continuer à répondre à ses besoins en matière de renseignements sur les menaces. Ensemble, nous faisons progresser la sécurité dans le but d’aider les systèmes financiers du pays à fonctionner en toute confiance. »