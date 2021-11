CELESTE renforce son partenariat avec Enreach pour accélérer dans la communication unifiée

novembre 2021 par Marc Jacob

Comment se positionne CELESTE sur son marché et quels services proposez-vous ?

CELESTE a été fondé en 2001 par Nicolas AUBÉ. Convaincu d’assister à une nouvelle révolution industrielle avec l’émergence du Très Haut Débit, il décide de proposer des offres haut de gamme, innovantes et de positionner CELESTE comme l’opérateur de référence des entreprises. Les équipes de CELESTE ont pour mission de répondre de façon réactive et sur mesure aux besoins spécifiques et évolutifs des entreprises. L’entreprise rassemble plus de 650 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros. Nous proposons un ensemble de services à la fois de connexion internet via différents support (fibre, cuivre...), des solutions d’interconnexion physique et virtuelles (VPN, Lan to Lan) une offre de téléphonie fixe cloud basée sur la plateforme centrex ISTRA d’Enreach, des offres de téléphonie mobile, de l’hébergement en datacenter ainsi qu’une nouvelle offre Cloud.

Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui ?

CELESTE évolue sur un marché ultra concurrentiel et doit gérer une hyper croissance portée par un plan de développement ambitieux. Dans ce contexte, l’entreprise investit et innove en continu pour s’adapter aux nouveaux usages et attentes des entreprises. Cela se traduit notamment par la création de nouvelles offres de services comme l’offre Centrex (Pack téléphonie HD) qui permettent à ses clients d’accéder à des infrastructures et outils de communication performants.

Qu’attendent vos clients ?

Nos clients souhaitent avant tout trouver des alternatives aux offres proposées par les opérateurs historiques qui ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. Ils recherchent donc un accompagnement de proximité et des prestations sur mesure pour concevoir et utiliser des solutions réseaux et télécoms à forte valeur ajoutée.

Qu’est-ce qui a conduit CELESTE à travailler avec ENREACH et quelles offres commercialisez-vous ?

Enreach se positionne comme le leader européen des solutions de Communication Unifiée et accompagne des entreprises comme CELESTE dans leur développement en leur proposant des offres UCaaS performantes et ultra sécurisées. Nous avons validé notre choix à l’occasion de phases d’audit et de tests. Dans ce contexte, grâce à Enreach, nous proposons notamment à nos clients des offres de téléphonie Cloud complètes qui intègrent différents forfaits illimités vers la France ou l’international. CELESTE s’appuie également sur Enreach sur des offres Softphone, Visioconférence et Application Mobile afin de proposer une expérience utilisateur unifiée dans le cadre d’usages orientés nomadisme et télétravail par exemple. Finalement, ce sont près de 500 clients et 10000 collaborateurs évoluant dans des PME et ETI qui utilisent ces services.

Quels sont les avantages de travailler avec Enreach et quelles sont vos futures orientations ?

À travers notre partenariat avec Enreach, nos équipes comme nos clients accèdent à une solution toujours innovante avec des interfaces simples et ergonomiques. Nous échangeons en continu avec les équipes d’Enreach pour proposer des évolutions et travailler ensemble sur des projets. Enreach est un partenaire toujours disponible et à l’écoute. De plus, avec notre récent développement en Europe, nous pouvons compter sur l’accompagnement d’Enreach dans les différents pays de l’Union européenne. Enfin, au-delà de ces éléments, Enreach nous a permis de faire converger différentes plateformes issues d’opérations de croissance externe pour créer un environnement unique qui nous permettra d’offrir à nos clients de nombreux services de communication premium.