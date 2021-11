CELESTE renforce son activité de datacenters modulaires avec l’acquisition de MODULO C

novembre 2021 par Marc Jacob

CELESTE – 20 ans d’expertise en hébergement de données d’entreprise L’opérateur télécom s’est positionné sur le marché de l’hébergement de données d’entreprise il y a 10 ans déjà, avec la création de son premier datacenter écologique Marilyn (Champs-sur-Marne). A travers sa cellule R&D (Recherche et Développement), CELESTE lance en parallèle son activité de datacenters modulaires avec le StarDC et le projet de recherche sur les datacenters souterrains DeepData.

En 2020, l’opérateur fait l’acquisition d’Ariane Network en 2020, et de son datacenter écologique Fil d’Ariane (Albi), certifié ISO 27001 et HDS pour l’hébergement des données de santé. CELESTE développe également son offre d’hébergement grâce à des datacenters de proximité en France et en Suisse. En juillet 2021, c’est l’acquisition du groupe Oceanet Technology qui vient renforcer l’offre de CELESTE en hébergement cloud, services managés, et cybersécurité.

CELESTE étend son offre de datacenters modulaires

A travers l’acquisition de MODULO C, CELESTE met à son catalogue les Modulo Box, une gamme de datacenters modulaires. Cela permet aux entreprises de garder leurs serveurs informatiques chez elles avec un haut niveau de sécurité. Les Modulo Box sont commercialisés en Europe à partir de deux agences à Voiron et Annecy.

MODULO C est une entreprise spécialisée en installation de salles informatiques traditionnelles et gestion de datacenters modulaires (conception, fabrication, intégration et exploitation). Créé en 2011, Modulo-C possède deux agences ; pour le commerce à Voiron (38) et pour la production à Annecy (74).