CELESTE publie sa Première Communication de Progrès et renouvelle son engagement au Global Compact des Nations Unies

CELESTE contribue également à 11 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU à travers ses opérations et actions internes et externes. Au bout d’un an, conformément aux prérequis pour les adhérents, l’opérateur publie sa première communication sur le progrès et renouvelle son engagement.

CELESTE – un engagement RSE fort

La RSE est au cœur des opérations de CELESTE, notamment à travers ses solutions d’hébergement et de Cloud dans ses datacenters éco-efficients alimentés en énergie verte et ses actions écologiques internes et externes. En 2021, ayant rejoint le Global Compact des Nations Unies, l’opérateur structure sa démarche RSE dans un esprit d’amélioration continue, aussi bien en termes de gouvernance, que de mise en place d’actions concrètes et d’outils de suivi des progrès.

Un engagement renouvelé et une amélioration continue de ses actions

Dans sa publication de Communication de Progrès, CELESTE évalue ses actions réalisées sur l’année autour des dix principes du Global Compact, ainsi que 11 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) auxquels la société contribue directement, étant :

Égalité des sexes

Énergie propre et d’un coût abordable

Travail décent et croissance économique

Industrie, Innovation et infrastructure

Inégalités réduites

Villes et communautés durables

Consommation et production responsables

Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

Vie terrestre

Paix, justice et institutions efficaces