CELESTE propose une solution de sécurité par défaut dans ses offres d’accès Internet

mai 2020 par Marc Jacob

Plus que notre façon de travailler aujourd’hui, le COVID-19 a eu un impact bien plus profond sur notre approche de la sécurité avec des cyberattaques de plus en plus importantes, tant en nombre qu’en intensité. Afin de répondre à cette problématique, CELESTE, le spécialiste du Très Haut Débit dédié aux entreprises, a décidé de renforcer encore la sécurité sur toutes ses offres de connexion Internet (notamment en fibre optique), en étant le premier opérateur national français à intégrer la solution UTM de Fortinet par défaut dans toutes ses offres d’accès Internet pour les entreprises. Grâce à une approche unifiée de la sécurité informatique (UTM = Unified Threat Management), un seul et même boitier permet de filtrer applications et paquets IP, de neutraliser automatiquement des tentatives d’intrusion (Firewall) ou d’attaque par déni de service (DDoS), sur réseau LAN ou VLAN.