CELESTE lance « Le Cloud by CELESTE »

avril 2021 par Marc Jacob

CELESTE dévoile sa solution de services Cloud d’infrastructures à destination des entreprises. L’opérateur a fait le choix de proposer des solutions de Cloud Privé, ressources d’infrastructures réservées sur mesure, en s’appuyant sur les toutes dernières technologies du marché et offrant des niveaux élevés de disponibilité et de performance.

Baptisée « Le Cloud by CELESTE », cette solution offre des possibilités d’hébergement de tout ou une partie des systèmes d’information des entreprises, la capacité d’externalisation des sauvegardes de leurs environnements de production, ainsi que des services de plans de reprise d’activité garantissant un fonctionnement résilient des applications critiques. La très grande modularité de l’offre « Le Cloud by CELESTE » offre aux entreprises de toutes tailles la capacité d’aligner les ressources techniques sur leurs besoins avec une flexibilité maximale.

Pour construire ses infrastructures, CELESTE s’est associé avec les leaders du marché que sont VMware, Dell, AMD & Cisco. L’offre « Le Cloud by CELESTE » s’appuie sur un design garantissant la conformité avec la plus haute certification VMware Cloud Verified, gage du respect des meilleures pratiques en termes de sécurité, résilience et opérabilité des services Cloud en dépendant.

CELESTE s’appuie sur deux datacenters français de dernière génération : Fil d’Ariane (Albi) et Marilyn (Champs-sur-Marne). Ils sont munis d’un système d’extinction incendie automatique par brouillard d’eau haute pression. Leur structure en béton permet d’isoler efficacement les salles informatiques des installations électriques. Leur conception permet une haute disponibilité électrique et thermique. Le datacenter d’Albi est certifié ISO27001 et agréé pour l’Hébergement de Données de Santé.

Le Cloud By CELESTE est éco-responsable. Les datacenters Fil d’Ariane et Marilyn utilisent peu d’énergie et n’ont aucune consommation d’eau pour le refroidissement des serveurs. Ils sont approvisionnés à 100% en énergie renouvelable. La technologie de Private Cloud Virtuel permet de réduire le volume de matériel informatique nécessaire, et donc l’impact environnemental de l’offre. CELESTE utilise par ailleurs des technologies de stockage de données à faible consommation d’énergie.

Les entreprises souscrivant à l’offre Le Cloud by CELESTE pourront se fier à la qualité et fiabilité du réseau fibre optique en propre de l’opérateur pour profiter pleinement de tous les avantages d’infrastructures premium et souveraines. La couverture de l’offre de fibre dédiée de CELESTE est désormais de plus de 95% des entreprises françaises, avec plus de 50% de couverture sur son réseau en propre.