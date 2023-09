CELESTE annonce la nomination de Philippe YEVDOCHENKO au poste de Directeur commercial

septembre 2023 par Marc Jacob

CELESTE annonce la nomination de Philippe YEVDOCHENKO au poste de Directeur Commercial pour accompagner son développement et consolider sa présence sur le segment des télécoms d’entreprise.

À la tête de la Direction commerciale, Philippe YEVDOCHENKO dirige une équipe chargée de développer les canaux de vente directe et indirecte. Sa nomination confirme l’engagement de CELESTE à améliorer l’efficacité de sa force de vente et à répondre aux besoins en matière de Très Haut Débit, de sécurité et d’hébergement des données des entreprises.

Philippe YEVDOCHENKO et son équipe auront pour mission principale d’accompagner les entreprises et les collectivités dans leur transition vers la fibre, pour leurs connexions Internet et solutions de téléphonie.

Il devra également favoriser l’adoption du Cloud pour améliorer la productivité et la résilience des organisations.

Le dernier volet de sa mission consistera en la consolidation de la vente indirecte avec notamment la mise en place d’un véritable programme de certification favorisant l’accompagnement des partenaires, la valorisation de leurs compétences et leur engagement.

Philippe YEVDOCHENKO, fort de près de 30 ans d’expérience dans les secteurs IT, bureautique et télécom, est un spécialiste du management commercial B2B et de l’animation de réseau. Il a notamment occupé les fonctions de Directeur de la vente indirecte chez Ricoh France, puis de Directeur des ventes grands comptes chez ICON Office Solutions. Avant de rejoindre CELESTE en mars dernier, il a été Directeur commercial entreprise chez Coriolis Télécom pendant 9 ans.

Sa connaissance approfondie des télécoms (fibre optique, SD-Wan…), cloud et sécurité informatique et son expertise, sont autant d’atouts pour soutenir les ambitions de croissance de CELESTE.

Philippe YEVDOCHENKO reportera à Nicolas AUBE et intègre le Comité de Direction de CELESTE.