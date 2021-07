CELESTE annonce l’acquisition du groupe Oceanet-Technology

juillet 2021 par Marc Jacob

CELESTE , annonce le rachat du groupe Oceanet-Technology, opérateur de Cloud Sécurisé, et assoit ainsi son positionnement de fournisseur d’accès Internet et d’Infrastructures. Cette acquisition vient enrichir les offres cloud de l’opérateur afin de répondre au mieux aux besoins d’infogérance et aux enjeux de sécurité des entreprises qui souhaitent héberger leurs données dans un espace numérique souverain et sécurisé.

Le rachat du groupe Oceanet-Technology le 1er juillet dernier conforte la stratégie de croissance externe du Groupe CELESTE au travers d’investissements dans la fibre optique et le Cloud. Fort de son expérience de plus de 25 ans dans l’infogérance d’architecture, Oceanet-Technology, se positionne sur le marché de l’hébergement sécurisé des données en France et à l’étranger.

Grâce à cette acquisition, CELESTE vient ainsi renforcer ses équipes, ses propres infrastructures Cloud et sa culture sécurité. La nouvelle offre premium, souveraine et éco-responsable de l’opérateur, Le Cloud by CELESTE se dote ainsi d’une expertise supplémentaire pour répondre aux besoins des professionnels.

Oceanet-Technology qui a réalisé un CA de 24M€ en 2020 fournit principalement des offres cloud public et privé ainsi que des services d’architecture, de migration, de plan de reprise d’activité, d’accompagnement et d’audit d’architecture. Titulaire de la certification ISO 27001 et Hébergeur de Données de Santé, la société apporte des solutions complètes et efficaces en matière de sécurisation de données critiques en s’appuyant sur ses propres Datacenters et son expérience sur le cloud public.