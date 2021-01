CELESTE amorce son développement à l’international en rachetant VTX Telecom (Suisse)

janvier 2021 par Marc Jacob

Le groupe CELESTE dépasse les frontières françaises et démarre son expansion en Europe avec l’acquisition de l’Opérateur Suisse VTX Telecom, qui devient ainsi la sixième entité rachetée par l’opérateur en moins de deux ans. L’accord, qui porte sur l’acquisition de 100% du capital de la holding VTX Telecom, permettra au Groupe CELESTE d’apporter à VTX Telecom de nouvelles opportunités de croissance et à en faire l’opérateur de référence pour les entreprises et les institutions en Suisse.

VTX Telecom est un partenaire stratégique pour le développement européen du groupe CELESTE. En effet, depuis 1986 l’opérateur se positionne en tant qu’acteur clé dans le domaine de l’Internet et des télécommunications en Suisse. Une entreprise qui a su renforcer sa stabilité ces dernières années et qui partage la même ambition que CELESTE : être un opérateur paneuropéen de première classe, dédié aux entreprises et aux collectivités.

Cette acquisition permettra à VTX Telecom de bénéficier de l’expertise du groupe CELESTE, notamment dans le développement et la gestion d’un réseau de fibre optique, et de diversifier ainsi son portefeuille de produits et de services.

CELESTE se déploie en Suisse Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour CELESTE. Après l’acquisition de Via Numérica, Option Service et PacWan en 2019, Ariane Network et Stella Telecom en 2020, l’opérateur télécom étend désormais son réseau sur le territoire Suisse grâce à VTX Telecom.