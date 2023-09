CELESTE acquiert l’opérateur télécoms Everko

septembre 2023 par Marc Jacob

CELESTE finalise le rachat d’Everko, spécialiste de la technologie SD-WAN. Cette opération complète l’offre du Groupe et renforce la proximité de CELESTE avec les entreprises et collectivités de la région Hauts-de-France.

CELESTE poursuit sa stratégie de croissance externe avec sa neuvième acquisition en quatre ans. Cette opération ouvre la voie à la distribution de ses offres de connectivité, d’hébergement cloud et de cybersécurité à une clientèle élargie.

À terme, ce rachat permet à CELESTE de développer de nouvelles perspectives de croissance sur les Hauts-de-France, 2ème région française la plus attractive en nombre d’emplois et à la 3ème place en nombre de projets industriels.

Fondée en 2014, Everko, est spécialisée sur le marché B2B avec ses offres fibre, cloud et téléphonie sur IP, reconnue pour son savoir-faire, sa proximité et sa qualité de service. Implantée dans les Hauts-de-France, elle compte de nombreuses références, dont les villes d’Arras, Lens et la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole.

Elle compte également de nombreux clients parmi les établissements publics, tels que les Voies navigables de France et le rectorat de Lille. Elle travaille avec des bailleurs sociaux, comme Vilogia et Lille Métropole Habitat, ainsi qu’avec des entreprises emblématiques de la région, comme Tapis Saint Maclou.

Avec l’acquisition d’Everko, CELESTE renforce sa présence et son expertise et son implantation dans les Hauts-de-France. Grâce à son agence de Noyon et à ses nombreux points de présence en région (Boulogne, Calais, Dunkerque, Valenciennes...), CELESTE souhaite offrir la meilleure proximité à ses clients et prospects.

Cette acquisition stratégique permet à CELESTE de renforcer son expertise dans la technologie SD-WAN et de proposer une offre plus complète et innovante à ses clients, notamment les grands comptes nationaux.

Sébastien Serra intègre CELESTE en tant que Directeur de l’agence commerciale Hauts-de-France.