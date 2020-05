CBRE s’associe à Cap Ingelec pour offrir une solution dans le domaine du Datacenter Edge

mai 2020 par Marc Jacob

CBRE, spécial mondial du conseil en immobilier d’entreprise en partenariat avec Cap Ingelec, spécialiste français dans l’ingénierie des bâtiments techniques, dévoile une nouvelle offre complète dans le domaine du Datacenter Edge. Cette solution inédite a été spécifiquement pensée pour répondre aux acteurs du Edge Computing (opérateurs télécoms, entreprises spécialisées dans le stockage et traitement de la donnée) et à leurs nouveaux besoins liés aux changements majeurs dans les infrastructures numériques.

L’arrivée de la 5G et demain des objets connectés (IOT) implique des transformations importantes dans les infrastructures numériques. Pour diminuer la latence et permettre un traitement local des transactions, des Datacenters de petites tailles vont devoir être déployés au plus près des zones urbaines à grande densité d’usage (Edge computing). Le marché est gigantesque, avec un premier déploiement de la 5G sur le territoire français fixé à 2023 et avec 75 Milliards d’objets connectés prévus dans le monde en 2025.

Pour faire face à cette révolution numérique, CBRE et CAP INGELEC s’associent pour proposer une offre complète dans le domaine du Datacenter Edge. Ce partenariat industriel et stratégique inédit s’appuie sur l’expertise complémentaire de chaque entité. L’objectif est de permettre aux opérateurs de bénéficier rapidement d’une offre d’espaces disponibles et qualifiés, dans un marché où la vitesse de déploiement est l’enjeu majeur.

Dans une première phase immobilière, CBRE apportera son savoir-faire dans la recherche et l’identification des futures infrastructures, la qualification technique jusqu’à la négociation et signature des contrats de location ou de vente de ces bâtiments. Cap Ingelec, amènera dans une phase plus technique, toute son expertise concernant la réalisation de bâtiments critiques en effectuant notamment les conceptions détaillées de chaque site sélectionné et en suivant de près la réalisation des futurs Datacenter Edge.