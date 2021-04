CB Insights AI 100 : SentinelOne distinguée pour la deuxième année consécutive

avril 2021 par Marc Jacob

SentinelOne annonce faire partie du classement annuel CB Insights AI 100, qui recense les 100 start-up mondiales en intelligence artificielle les plus prometteuses. Cette année, SentinelOne fait partie des douze licornes de la liste, valorisées à plus d’un milliard de dollars. C’est également la seule entreprise de protection des endpoints à figurer au classement pour la deuxième année consécutive.

SentinelOne utilise l’IA pour protéger, à chaque étape du cycle de vie de la menace, les plus importantes entreprises mondiales et ainsi éviter qu’elles ne soient victimes des prochaines grandes cyberattaques. Elle reste la seule solution de cybersécurité totalement autonome à intégrer sur une seule et même plateforme des capacités de prévention, de détection/réponse sur tous les actifs de l’entreprise, des postes de travail aux dispositifs IoT en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud. SentinelOne offre aux entreprises une transparence totale sur l’ensemble des activités du réseau à la vitesse des machines et remplace avec succès les solutions antivirus traditionnelles.

L’équipe de recherche de CB Insights a sélectionné les finalistes du classement AI 100 parmi près de 6 000 entreprises selon plusieurs critères : les brevets, les investisseurs, les analyses, le potentiel, les partenariats, le paysage concurrentiel, les équipes et l’innovation technologique. Des États-Unis au Royaume-Uni, en passant par la Chine, Israël ou le Japon, les entreprises de l’édition 2021 du CB Insights AI 100 sont réparties dans le monde entier et sont soutenues par plus de 700 investisseurs.