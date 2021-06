CAPZA signe un accord d’exclusivité en vue d’entrer au capital d’Advens

juin 2021 par Marc Jacob

CAPZA1 Growth Tech et Advens annoncent la signature d’un accord d’exclusivité par lequel CAPZA deviendrait actionnaire de référence d’Advens, premier pure player de la cybersécurité et leader du SOC-as-a-Service[1] en France. CAPZA entrerait au capital en tant qu’actionnaire minoritaire, aux côtés du fondateur Alexandre Fayeulle et du management qui restent majoritaires. A noter qu’à l’occasion de l’opération, l’actionnariat sera élargi à un tiers des collaborateurs d’Advens.

Il s’agit d’une opération majeure – qui valoriserait Advens au-delà de 100 millions d’euros – et surtout inédite puisqu’en plus des objectifs de croissance et de développement de l’entreprise, le management et les actionnaires ont choisi de mettre l’impact sociétal au cœur du modèle économique d’Advens.

En effet, jusqu’à 40% de la valeur financière de l’entreprise sera distribuée dans les années à venir à un fonds de dotation afin de soutenir des initiatives à impact sociétal, notamment pour favoriser l’inclusion et l’éducation des jeunes générations.

A terme, il pourrait s’agir du fonds de dotation le plus important d’Europe sur cette thématique.

Ce projet s’inscrit dans la continuité du développement d’Advens, qui 20 ans après sa création, est aujourd’hui le premier pure-player français de la cybersécurité avec 300 collaborateurs répartis dans toute la France, et plus de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires net prévus pour 2021, en croissance de 30% par rapport à 2020. La démarche sociétale reflète également l’accélération de l’engagement d’Advens, déjà marquée précédemment par son soutien au dispositif LinkedOut lancé par l’association Entourage[2].

Advens propose une offre globale de cybersécurité qui combine des prestations à haute valeur ajoutée et un modèle innovant de Security-as-a-Service pour répondre aux besoins croissants des entreprises, quels que soient leur spécificité sectorielle ou leur métier.

Advens a ainsi développé un centre de sécurité opérationnelle (« Security-as-a-Service Factory ») unique en France, qui tire profit du meilleur des technologies, de l’Intelligence Artificielle et de l’expertise humaine pour fournir une protection efficace et éprouvée contre les cybermenaces.

Alors que les attaques s’intensifient et se complexifient sans cesse, ce modèle s’impose au marché comme une évidence pour simplifier et rendre accessible à toutes les organisations le défi quotidien de la cybersécurité et faire face à la pénurie d’experts, en proposant des solutions modernes et clés en main, comme son offre de SOC-as-a-Service ou encore d’EDR-as-a-Service[3]. Dirigée par Alexandre Fayeulle, Président fondateur, et David Buhan, Directeur Général, Advens accompagne plus de 300 clients en France et à l’international. Le dynamisme du Groupe et sa capacité d’innovation lui ont permis de réaliser une croissance historique, supérieure à 20%, sur l’activité de prestations en cybersécurité. La croissance globale du Groupe est quant à elle en pleine accélération ces 3 dernières années, portée par une croissance annuelle de plus de 70% de son offre Security-as-a-Service.

Avec le soutien de CAPZA, et en capitalisant sur la très forte fidélité de ses équipes et de ses clients, Advens a pour ambition de devenir un leader de la cybersécurité et le premier fournisseur de SOC-as-a-Service en Europe. De plus, Advens souhaite ouvrir une nouvelle voie en créant un modèle d’entreprise innovant et vertueux dans lequel performance économique et performance sociétale se nourrissent l’une de l’autre. Dans un contexte porteur pour l’entreprise, Advens et CAPZA ont souhaité s’assurer que la croissance d’Advens s’accompagnerait d’un partage de la valeur pour servir une ambition sociétale majeure.

Un dispositif inédit a donc été mis en place pour permettre à Advens de financer ce modèle vertueux. Selon la performance opérationnelle d’Advens dans les années à venir, jusqu’à 40% de la valeur financière du Groupe sera distribuée au profit d’un fonds de dotation qui financera des initiatives à impact sociétal à grande échelle, notamment en faveur de l’inclusion sociale et de l’éducation des jeunes générations. A terme, il pourrait s’agir du fonds de dotation le plus important d’Europe sur cette thématique.

Le fonds de dotation sera financé dès l’amorçage par Alexandre Fayeulle et par CAPZA afin de pouvoir lancer les premières initiatives rapidement.

Cette opération signe un nouvel investissement de CAPZA Growth Tech5, qui est actuellement en cours de levée de fonds. Cette opération est une nouvelle illustration de la volonté de CAPZA d’innover pour contribuer à la création d’une économie durable. Récemment, CAPZA a multiplié les opérations de financement intégrant des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les dernières opérations en tant qu’actionnaire de référence ont également donné lieu à des dispositifs de partage de la valeur et l’intégration d’objectifs ESG. Enfin, CAPZA a intégré des mécanismes de redistribution afin de financer des projets à impact sociétal et environnemental via CAPZA For Good, le comité RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) de CAPZA.

L’engagement de CAPZA sur ces sujets et la volonté de mettre en place une approche systématique et globale a par ailleurs donné lieu à la nomination récente d’une Head of Sustainability and Impact.