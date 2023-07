CAPTCHA : fin de cette sécurité pour les utilisateurs de Google et d’Apple

juillet 2023 par Marc Jacob



Prévu depuis deux ans, Google et Apple Inc. ont officiellement annoncé leur intention de cesser d’utiliser les Captchas pour tous leurs utilisateurs d’ici la fin de l’année, d’après Cybersecurity Insiders. Les captchas (acronyme de l’anglais "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart"), sont une combinaison de caractères alphanumériques utilisés par les serveurs pour différencier les humains des robots en ligne. Ces captchas demandent généralement aux utilisateurs de résoudre des énigmes en sélectionnant les images correctes dans une série de boîtes disposées sous différentes formes.