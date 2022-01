CAP INGELEC acquiert d’Ingenova

janvier 2022 par Marc Jacob

Formalisée le 12 janvier dernier, cette acquisition vient renforcer les positions de CAP INGELEC dans le monde des Datacenters, un des 3 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) du Groupe, avec les Cleanrooms et les Infrastructures Critiques.

Accompagnement du cycle de vie des salles IT

Créée il y a 25 ans par Karim Sani, INGENOVA (6,2 M€ de CA et 34 salariés) s’est d’abord illustrée dans le déménagement informatique, avant de réorienter son offre en 2011, vers l’accompagnement du cycle de vie des salles IT : conception, urbanisation, aménagement, déploiement des équipements informatiques, déménagement, gestes de proximité et décommissionnement. INGENOVA compte une centaine de clients nationaux et internationaux, tous secteurs confondus. Dans son portefeuille, des multinationales, des acteurs du Datacenter et du Cloud, des hébergeurs…

Une grande première en France : une offre de services Datacenter intégrée

Les planètes semblaient donc bien alignées pour cette opération, qui réunit désormais un spécialiste « extérieur » du Datacenter à un expert « intérieur » des salles informatiques.

Avec le rachat d’INGENOVA, CAP INGELEC (175 M€ de chiffre d’affaires en 2021), espère prochainement atteindre les 200 M€. Le Groupe entend également consolider sa dynamique de croissance en France et à l’étranger, par de nouvelles opportunités de croissances externes, un plan de recrutement ambitieux et une organisation efficiente tant sur les volets Commercial, Production et fonctions supports.